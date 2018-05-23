23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная финансовая корпорация (IFC) выделит Беларуси до 2022 года на развитие частного сектора $100-120 млн, сообщил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер в программе "Актуальное интервью" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Международная финансовая корпорация - дочерняя организация Всемирного банка и член Группы Всемирного банка - "планирует с нынешнего момента и до 2022 года выделить примерно $100-120 млн на развитие частного сектора", сказал Алекс Кремер.

В сентябре 2017 года Совет директоров Всемирного банка одобрил заем в размере $60 млн для Банка развития Беларуси для реализации нового проекта "Расширение доступа к финансированию микро-, малых и средних предприятий в Республике Беларусь". "Скоро начнем реализацию этой инициативы", - добавил глава представительства Всемирного банка.

Как свидетельствуют результаты систематической страновой диагностики Беларуси, почти половина белорусов работает в госсекторе. "При этом небольшой частный сектор - около трети экономики. Одна из первостепенных задач - помочь частному сектору вырасти в объемах, а государственному - в производительности, - сказал Алекс Кремер. - Здорово, что мы находим в этом вопросе понимание с белорусским правительством. И Президент, и премьер, и Совет Министров тоже хотят увеличить долю частного бизнеса. Наши стремления совпадают, и мы вместе над этим работаем".

Всемирный банк окажет помощь Беларуси в повышении качества соцуслуг, производительности труда, улучшении инфраструктуры и др.-0-