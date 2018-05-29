Индекс развития конкуренции в Беларуси планируется определить к 2019 году

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс регулирования рынков товаров и услуг, который отражает уровень развития конкуренции, планируется определить в Беларуси к 2019 году. Об этом сообщила глава представительства Международной финансовой корпорации в Беларуси Ольга Щербина сегодня на международной конференции "Антимонопольное регулирование в странах ЕАЭС: основные тренды и практика правоприменения", передает корреспондент БЕЛТА.

Международная финансовая корпорация оказывает помощь Министерству антимонопольного развития и торговли Беларуси в подготовке программы развития конкуренции.

Уже проведен анализ законодательства Беларуси о конкуренции, определены 6 пилотных секторов для изучения: авиаперевозки пассажиров, железнодорожные перевозки грузов, газ, электросвязь, электроэнергетика, страхование. На основе проделанной работы подготовлены рекомендации для МАРТ, какие нормы законодательства должны корректироваться, чтобы устранять барьеры для развития конкуренции.

Еще один блок работы - подготовка к проведению расчета индекса регулирования рынков товаров и услуг - это один из количественных индикаторов, который определяет состояние конкуренции. Расчет будет идти по методологии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Работа будет вестись до конца года. Предварительное значение этого индекса для Беларуси будет известно ближе к концу 2018 - началу 2019 года. Мы сможем посмотреть, как уровень конкуренции соответствует средним значениям в ОЭСР, как Беларусь выглядит по сравнению с соседями", - пояснила Ольга Щербина.-0-