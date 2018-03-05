Индийская компания ONGC заинтересовалась белорусскими методиками увеличения отбора нефти

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нефтяники индийской компании ONGC (Oil and Natural Gas Corporation) заинтересовались белорусскими методиками увеличения отбора нефти, сообщили БЕЛТА в компании "Белоруснефть".

Возможности сотрудничества стороны обсудили во время визита в Индию делегации "Белоруснефти". Oil and Natural Gas Corporation является крупнейшей в Индии нефтегазовой корпорацией, на которую приходится около 70% добычи в стране. Она участвует в разведке и последующей разработке месторождений углеводородов в 26 осадочных бассейнах в Индии. Также ONGC считается ведущей индийской энергетической компанией.

На переговорах представители "Белоруснефти" рассказали о научно-производственном потенциале предприятия. Индийских коллег заинтересовал прежде всего метод циклического отбора-закачки для организации системы поддержания пластового давления, а также внедрение технологий водогазового воздействия "Виша-Термогаз" и ограничения водопритока. Более предметно нефтяники ONGC определятся после глубокого изучения белорусских наработок, чтобы выявить наиболее подходящие для решения своих производственных задач.

Объединение "Белоруснефть" реализует на индийском рынке проект по реабилитации зрелого месторождения Чабуа - оказывают компании Oil India комплекс высокотехнологичных инжиниринговых услуг. В этой работе задействованы специалисты института "БелНИПИнефть" - научно-инжинирингового центра белорусского предприятия. Цель - сформировать стратегию разработки месторождения, позволяющую восстановить добычу и максимально извлечь оставшиеся нефтяные ресурсы. В прошлом году успешно выполнен аналогичный контракт на нефтяном месторождении Дигбой, одном из старейших в мире и первом в Азии.-0-