Инфляция до конца года сохранится ниже прогнозных значений - Нацбанк

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
1 ноября 2018, Чт
+11°C
Сплошная облачность EUR 2.4085
USD 2.1191
RUB 3.2305
Главное
Во время встречи Беларуси и Молдове надо браться за новые проекты и выходить на товарооборот в $500 млн - Лукашенко
Президент
Председатель МКБ Ишингер впечатлен позицией Президента Беларуси по ситуации в Украине
Политика
Беларусь и Казахстан будут развивать сотрудничество в инновационной сфере
Экономика
"Жилье достанется годовалому сыну. Теперь он завидный жених!" Мама в декрете выиграла квартиру от "Евроопт"
Общество
На БелАЭС приступили к сборке реактора первого энергоблока
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Белорусские народные сказки издадут в Белграде на сербском языке
16:15 Культура
Парламент Армении повторно не избрал Пашиняна премьер-министром
16:13 В мире
Новым директором "Славянского базара в Витебске" стал Глеб Лапицкий
16:04 Культура
Локальные конфликты могут стать источником мировых проблем - эксперты
16:04 Политика
Минчанин сделал в городе 27 закладок с психотропом
15:57 Происшествия
"Белпочта" начала прием заказов на поздравление от Деда Мороза
15:49 Общество
ФОТОФАКТ: Стена гомельской школы стала полотном для художника из Пинска
15:40 Регионы
Единый комбинат школьного питания создан в Минске
15:26 Регионы
Участники экологической акции заложат аллею в парке 1000-летия Бреста
15:12 Регионы
Германский опыт образовательного города-мастерской по деменции презентован в Минске
15:07 Общество
Авоська советского человека
14:56 Общество
"Жилье достанется годовалому сыну. Теперь он завидный жених!" Мама в декрете выиграла квартиру от "Евроопт"
14:50 Общество
На БелАЭС приступили к сборке реактора первого энергоблока
14:44 Экономика
Семинары по реализации декрета о содействии занятости населения проходят в регионах
14:39 Общество
Белорусам предложили выбрать лучшего врача
14:25 Общество
Житель Могилевской области выманил в интернете деньги у тысячи человек
14:24 Происшествия
Инфляция до конца года сохранится ниже прогнозных значений - Нацбанк
14:19 Экономика
Ереван, скорее всего, отзовет генсекретаря ОДКБ Юрия Хачатурова
14:17 Политика
Организации "Белнефтехима" в январе-сентябре увеличили экспорт товаров на 28,3%
14:16 Экономика
Конкурентами Минска за проведение футбольного Суперкубка-2021 будут Белфаст, Харьков и Хельсинки
14:14 Спорт
Все новости
Темы
Мюнхенская конференция по безопасности Мюнхенская конференция по безопасности
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Новый год Новый год
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Инфляция до конца года сохранится ниже прогнозных значений - Нацбанк

Экономика 01.11.2018 | 14:19
Фото из архива
Фото из архива

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция до конца 2018 года сохранится ниже прогнозных значений. Об этом шла речь на расширенном заседании правления Национального банка Беларуси, во время которого рассматривались итоги реализации денежно-кредитной политики за девять месяцев текущего года. Такая информация размещена на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

В январе-сентябре 2018 года денежно-кредитная политика была направлена на поддержание макроэкономической сбалансированности и сдерживание инфляции. Годовой прирост потребительских цен в сентябре 2018 года составил 5,6% при целевом параметре не выше 6% в декабре 2018 года.

Сдерживающее влияние на инфляционные процессы в Беларуси оказывала динамика денежного предложения. Одновременно она способствовала поддержанию деловой и инвестиционной активности посредством роста банковского кредитования соразмерно платежеспособному спросу со стороны юридических и физических лиц.

Произошедшее в третьем квартале 2018 года увеличение годовых темпов роста потребительских цен обусловлено влиянием внутренних конъюнктурных факторов, а также формированием внешнего инфляционного давления со стороны стран - основных торговых партнеров.

Несмотря на более высокие темпы роста основных ценовых индикаторов, в целом траектория движения потребительских цен сохраняется в рамках прогнозного параметра. По оценкам Национального банка, до конца 2018 года инфляция сохранится около текущего уровня.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
инфляция, Нацбанк
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4085 BYN 2.405 BYN 2.41 BYN
USD
2.1191 BYN 2.117 BYN 2.121 BYN
RUB
3.2305 BYN 3.22 BYN 3.234 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Как осуществляется подбор донорских органов в Беларуси
Все видео

Фотоновости

Сессия "Региональные конфликты" прошла на встрече Основной группы Мюнхенской конференции
Все фото

Инфографика

"Лістапад-2018" XXV Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет в Минске с 2 по 9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев Лукашенко: на саммите ОДКБ в Астане будем искать ответы на сложные вопросы международной обстановки
Беларуси и Молдове надо браться за новые проекты и выходить на товарооборот в $500 млн - Лукашенко
Лукашенко: Беларусь рассчитывает на углубление конструктивных отношений с Алжиром
Политика
Павел Филип Филип: сотрудничество Беларуси и Молдовы - это конкретные действия
Локальные конфликты могут стать источником мировых проблем - эксперты
Ереван, скорее всего, отзовет генсекретаря ОДКБ Юрия Хачатурова
Происшествия
Фото ГУВД Мингорисполкома Минчанин сделал в городе 27 закладок с психотропом
Житель Могилевской области выманил в интернете деньги у тысячи человек
Житель Шклова хранил в тайнике более 1,5 кг марихуаны
Общество
На ярмарке вакансий. Фото из архива Семинары по реализации декрета о содействии занятости населения проходят в регионах
Афиша выходного дня: юбилейный "Лістапад", винтажные патефоны и фестиваль клюквы
"Белпочта" начала прием заказов на поздравление от Деда Мороза
Регионы
Фото из архива Трамвайное движение в сторону вокзала в Минске открыто
ФОТОФАКТ: Стена гомельской школы стала полотном для художника из Пинска
Единый комбинат школьного питания создан в Минске
Спорт
Фото УЕФА Конкурентами Минска за проведение футбольного Суперкубка-2021 будут Белфаст, Харьков и Хельсинки
Эшли Барти выиграла у Каролин Гарсии на малом итоговом турнире WTA, упростив для Арины Соболенко задачу по выходу из группы
Сборная Беларуси (U-20) по хоккею сыграет в ноябре в Украине
Технологии
Скриншот из видео Япония направит к МКС беспилотный грузовик с возвращаемой капсулой
Mercedes выпустит детские коляски
Крупнейшую в мире роботизированную ферму-небоскреб построили в Японии
Культура
Белорусский государственный музыкальный театр представляет: МАЙМУНА!
Лучшие фото БЕЛТА в октябре
Белорусские народные сказки издадут в Белграде на сербском языке
В мире
Йенс Столтенберг. Фото EPA-EFE Столтенберг: страны НАТО готовы продолжать диалог с Россией по ДРСМД
Парламент Армении повторно не избрал Пашиняна премьер-министром
Великобритания договорилась с ЕС о доступе своих компаний на европейские рынки после Brexit
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на ноябрь 2018 года
Танец 180 Nissan Patrol попал в Книгу Гиннесса
Барак и Мишель Обама снимут сериал для Netflix
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Сергей Шаблыко,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября, 11:00 Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция 31 октября XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года Пресс-конференция Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко 11 октября Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду Пресс-конференция Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев 4 октября Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность
Газета 7 дней
Квартира «взаймы»
Авоська советского человека
Журналистская пехота рвется в бой
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия