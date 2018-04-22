Инфляция в Беларуси в 2018 году не превысит прогноза в 6% - Колтович

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфляция в Беларуси в 2018 году не превысит прогнозного показателя в 6%, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", передает БЕЛТА.

"Мы находимся в границах планируемой инфляции на квартал. Уверен в том, что сегодня нет оснований говорить о невыполнении в 2018 году доведенного показателя в 6%", - сказал Владимир Колтович.

Он также рассказал о контроле за ситуацией на рынке молока и молочных продуктов. "За прошлый год мы проанализировали товарный рынок молока с точки зрения закупки и внесли в перечень доминантов практически все предприятия-переработчики - 31 предприятие. Это дает нам право регулировать их деятельность в части ценообразования", - пояснил министр.

Облисполкомам и Минсельхозпроду совместно с МАРТ дано поручение обеспечить контроль роста цен на молоко и молочную продукцию не выше 4%. "4% - это базовая инфляция, установленная на 2018 год. Если это не будет соблюдаться, у нас есть второй вариант решения вопроса - заключение с переработчиками соглашений по установлению предельного роста цены. Пока мы эту меру не применяли. Она обсуждалась совместно с Минсельхозпродом, областями. Договорились, что закупочные цены будут контролироваться облисполкомами. По итогам первого квартала рост цен на молоко и молочные продукты составил 2,3%. По итогам второго квартала будем видеть, какие решения принимать в зависимости от ситуации", - отметил Владимир Колтович.

Те случаи, когда цена не меняется, но количество продукта уменьшается (вместо 1 литра - 980 или 950 г), министр отнес к скрытому повышению цен на продукцию. "Мы внесли изменения в правила продаж, и сейчас этот документ находится на экспертизе. Он вступит в силу в течение трех месяцев после принятия. Мы планируем, что это случится к середине лета. Тогда на ценниках будет указываться цена за литр продукции (если это относится к молоку), и стоимость, которая соответствует упаковке", - добавил он.-0-