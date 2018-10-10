Инфляция в Беларуси в сентябре составила 0,8%

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2018 года по сравнению с августом составил 100,8%, с декабрем 2017 года - 103,7%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2018 года по сравнению с августом составил 100,8%, с декабрем 2017 года - 103,6%.
Продовольственные товары в сентябре подорожали на 0,4% по сравнению с августом, на непродовольственные товары - на 1%. Индекс потребительских цен на услуги составил 101,3% к августу нынешнего года.-0-
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