Инфляция в Беларуси в сентябре составила 0,8%

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2018 года по сравнению с августом составил 100,8%, с декабрем 2017 года - 103,7%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2018 года по сравнению с августом составил 100,8%, с декабрем 2017 года - 103,6%.

Продовольственные товары в сентябре подорожали на 0,4% по сравнению с августом, на непродовольственные товары - на 1%. Индекс потребительских цен на услуги составил 101,3% к августу нынешнего года.-0-