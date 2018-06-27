27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационно-аналитическая система управления госзакупками заработает в Беларуси с 1 июля 2019 года. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Алексей Сокол, передает корреспондент БЕЛТА.

Палата представителей приняла сегодня во втором чтении поправки в закон о государственных закупках товаров (работ, услуг). Законопроект предусматривает создание государственной информационно-аналитической системы (ГИАС). Она должна заработать с 1 июля 2019 года. "ГИАС будет взаимодействовать со всеми государственными информационными ресурсами, например, налоговых органов, Минфина, а также с торговыми и биржевыми площадками. Система будет служить площадкой для обработки, анализа, контроля и хранения всей информации о госзакупках. Любое юридическое и физическое лицо сможет на безвозмездной основе ею пользоваться, предварительно зарегистрировавшись", - рассказал депутат.

Таким образом, подчеркнул парламентарий, создаются условия для противодействия коррупции. "Любой участник госзакупок будет понимать, что все данные будут находиться в открытом доступе, в том числе для контролирующих органов", - пояснил он.

Сфера госзакупок в Беларуси уходит в онлайн, и это создает дополнительные барьеры для коррупционных проявлений. В частности, появилась возможность заключать договоры в электронном виде. Это исключает вероятность того, что исполнитель сможет изменить его условия, увеличив, например, сроки выполнения обязательств и подняв тем самым цену, отметил Алексей Сокол. Законопроект детально регламентирует выполнение госзакупок. Сокращены сроки, которые отводятся на подготовку и предъявление документов, они будут составлять от 5 до 15 дней. В три раза - с 30 до 10 дней - уменьшается срок рассмотрения жалоб. Эти и другие меры позволят ускорить процедуры госзакупок, сделают их более прозрачными.-0-