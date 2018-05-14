Инфраструктуру для зарядки электромобилей могут создать в Беларуси за два года - Семашко

14 мая, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Инфраструктура для зарядки электромобилей может быть создана в Беларуси за два года, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на форуме "Атомэкспо" в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас проект указа подготовлен, он на рассмотрении, в ближайшие два года можно создать такую инфраструктуру", - считает Владимир Семашко. В этом проекте будет востребована электроэнергия с Белорусской АЭС, добавил он. Предполагается, что сеть зарядных станций создаст "Белоруснефть".

Что касается производства электромобилей в Беларуси, то оно должно быть создано, и, скорее всего, на базе "БЕЛДЖИ", считает вице-премьер. В то же время это не первоочередная задача - сегодня нужно "раскрутить" сам завод, чтобы он вышел на запланированные объемы производства и продаж, полагает он. Однако в перспективе производство электромобилей в Беларуси возможно, и китайские партнеры на это согласны. Владимир Семашко рассказал, что во время визита на завод Geely в Китай смог протестировать произведенный там электромобиль. "Как водителю с большим стажем мне понравилось, очень динамичная машина", - сказал он.-0-