26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт секьюритизации заработает в Беларуси с 1 июля, сообщает БЕЛТА.

Как напомнил начальник управления развития инвестиционных операций Национального банка Александр Раков, указ №154 "О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)" был подписан в мае 2017 года. "Такой временной лаг - с мая 2017 года до 1 июля 2018 года - был предусмотрен для того, чтобы внести изменения в целый пласт подзаконных актов. В основном это документы, которые относятся к компетенции Министерства финансов", - пояснил он.

Александр Раков подчеркнул, что принятие указа - значимое событие для Беларуси. "Секьюритизация - это важная тенденция в мире в течение последних десятилетий, которая позволяет субъектам хозяйствования - прежде всего банкам - получать фондирование на более выгодных условиях, с меньшими издержками и в больших объемах, чтобы потом направлять полученные средства снова на кредитование экономики", - сказал он. В свою очередь финансирование новых проектов будет способствовать росту экономики и занятости населения.

Отвечая на вопрос, ожидается ли оживление на фондовом рынке после вступления в силу указа №154, представитель Нацбанка отметил, что это очень сложный вопрос. "В банковском секторе находится порядка 80% активов, из них большинство может быть использовано посредством секьюритизации. И банки готовы использовать этот механизм, в январе мы провели опрос, и большинство банков положительно воспринимают принятие документа. Но делать какие-то прогнозы преждевременно, сначала, возможно, будет какая-то раскачка. В среднесрочной перспективе, думаю, этот механизм заработает. Наша роль - создать условия, а потом пусть сами участники рынка выбирают, какие инструменты использовать и в каких объемах", - констатировал Александр Раков.

В Министерстве финансов отметили, что начало работы над указом №154 было положено во время миссии МВФ в 2009 году. Тогда в рекомендациях фонда прозвучало предложение подумать над созданием института секьюритизации в стране. Белорусские разработчики учитывали не только опыт США и Европы, но и стран ЕАЭС - России и Казахстана.

Как сообщалось, новый инструмент привлечения финансирования предусматривает преобразование различных видов денежных обязательств (образующихся как в банковской сфере, так и в реальном секторе экономики) в ценные бумаги. Положительным эффектом от использования новой схемы финансирования должно стать появление облигаций специальных финансовых организаций, что будет стимулировать развитие национального рынка ценных бумаг.

Новая схема финансирования основана на уступке прав (требований) по выданным кредитам, займам, иной дебиторской задолженности с последующей эмиссией облигаций, которая в мировой практике получила название "секьюритизация". Участниками ее смогут выступать банки и другие юридические лица (предприятия, лизинговые компании). Объектами сделок являются кредиты и займы, платежи по договорам лизинга, по иным видам дебиторской задолженности. В результате уступки прав (требований) организации получат вместо задолженности реальные деньги. Эти средства сразу смогут использоваться для модернизации, реализации инвестиционных проектов, то есть будут направлены на развитие экономики.-0-