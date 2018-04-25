Интеллектуальный потенциал способен серьезно повысить эффективность экономики - Бороденя

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеллектуальный потенциал способен серьезно повысить эффективность экономики. Такое мнение журналистам высказал заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Валерий Бороденя, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Валерий Бороденя, государство в свое время сделало ставку на развитие информационных технологий, поверило в успешность идеи создания Парка высоких технологий. Сегодня можно говорить о серьезных достижениях в этом плане. В то же время пока не вся экономика и каждый человек в отдельности почувствовали эффект от деятельности ПВТ.

По словам депутата, успех Парка высоких технологий должен распространиться на всю страну. Для этого в первую очередь важно реализовать научный и интеллектуальный потенциал, ускорить внедрение информационных технологий в экономику. "Я думаю, что в этом направлении мы будем двигаться", - сказал Валерий Бороденя.

"Инновации в финансовой сфере, достижение регионального лидерства в плане цифровой экономики предполагает очень смелые, хоть и взвешенные решения, - уверен депутат. - Мы действительно должны принимать смелые решения, чтобы переходить на новый уровень. Основа для этого есть - декреты №7 и №8".-0-