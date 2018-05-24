24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивный портал "Дорожная карта инвестора" заработает к концу года в Беларуси, сообщил министр экономики Владимир Зиновский в интервью газете "Республика" , информирует БЕЛТА.

"Проекты плана новой индустриализации скоро будут размещены на сайте Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП). Там создается специальный интерактивный портал "Дорожная карта инвестора", который заработает к концу года", - сказал министр.

По словам Владимира Зиновского, проекты представят в удобном виде, будет много инфографики. На главной странице портала разместится карта страны, на которой обозначат конкретные инвестиционные предложения конкретных областей и районов. "И инвестор из любой страны сразу сможет увидеть, где территориально предлагается реализовать тот или иной проект, в чем его суть и какие экономические показатели у выбранного региона. Также можно будет выбрать инвестпредложения по типам: проекты, идеи, акции, концессии, земельные участки, недвижимость. В общем, все будет наглядно", - подчеркнул он.

План новой индустриализации включает 1 742 инвестиционных проекта и разделен на ключевые направления. Первое из них - это проекты по импортозамещению. "В прошлом году ЕАЭС импортировал из третьих стран товаров на $220 млрд. Мы проанализировали структуру этого импорта, отобрали 327 позиций. Это товары, производство которых может быть создано у нас - самостоятельно или в кооперации с зарубежными партнерами", - сказал министр.

Второе направление - совместные проекты с КНР в машиностроении, электронике и электротехнике, оптике и фотонике, микробиологической и фармацевтической промышленности, производстве медицинского оборудования. "Мы хотели бы подписать соответствующий межправительственный документ на импортной выставке в Шанхае в ноябре этого года. Сейчас над этим работаем. И последний блок - это около 1,2 тыс. проектов - идеи, привязанные к специфике и профилю конкретного района, построенные на предложениях от органов госуправления и бизнес-сообщества", - подчеркнул Владимир Зиновский.

Из всех предложений были отобраны топ-100 проектов с новыми технологиями, потенциально мирового уровня. "Это крупные проекты, которые дадут быстрый эффект и позволят выйти на многие рынки. Они имеют межрегиональный и межотраслевой характер, предполагают создание нескольких новых смежных производств и требуют серьезных инвесторов. Среди них, в частности, можно упомянуть выпуск аппаратов для УЗИ-диагностики, электронных элементов для системы "умный дом". А еще - создание производства чистого кремния рядом с БелАЭС, 20 различных проектов в сфере энергосберегающего и электрического транспорта и автокомпонентов и многие другие. Есть определенные подсчеты, которые позволяют спрогнозировать инвестиции по таким проектам на уровне $4 млрд. Это как минимум. Напомню, стоит задача ежегодно привлекать в страну не менее $1,4 млрд прямых иностранных инвестиций", - констатировал он.

Владимир Зиновский прокомментировал и вопрос финансирования проектов. "Если говорить о топ-100, то здесь предполагается привлечение преимущественно стратегических иностранных инвесторов. По остальным проектам возможны различные источники. Во-первых, это инновационные фонды и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, а также программы государственные научно-технические, программа Союзного государства, программа финансирования научных исследований. Во-вторых, заемные ресурсы - средства Банка развития, международных финансовых организаций, китайские и индийские кредитные линии. В-третьих, собственные средства организаций и кредиты банков, ну и, конечно, прямые иностранные инвестиции", - пояснил министр.

Стоит задача к 2025 году достичь объема ВВП в $100 млрд. "В этой задаче нет ничего нереального. Напомню: в 2014 году объем нашего ВВП был почти $80 млрд, в этом году мы ожидаем $60 млрд. Как это возможно сделать? Во-первых, добиться полной отдачи от модернизированных отраслей традиционной экономики. Это - деревообработка, производство целлюлозы и картона, стройматериалов, нефтехимии, товаров легкой промышленности. Во-вторых, для доступа на рынки нужны новые высокотехнологичные товары. В узких сегментах мы уже имеем или лидирующие, или конкурентные позиции. Например, по беспилотникам, медицинской технике, приборостроению, промышленному инжинирингу. Имеем также неплохие компетенции и в IT-сфере", - резюмировал он.-0-