ИНТЕРВЬЮ: Ярмарки белорусских товаров на ВДНХ в Москве заменят шоу-румы

Белорусский павильон на ВДНХ в Москве по своей архитектуре по праву считается одним из самых оригинальных и входит в число памятников культуры государственного значения. Из павильонов бывших союзных республик сейчас он практически единственный, который в целом сохранил свою изначальную функцию: демонстрировать достижения в экономике, науке и технике - теперь уже независимой Беларуси. Чуть менее двух лет назад в павильоне с участием белорусской стороны завершилась масштабная реконструкция, длившаяся почти 10 лет и вернувшая ему первоначальный исторический облик. О том, чем сегодня живет белорусский дом на главной российской выставке, корреспондент БЕЛТА побеседовал с генеральным директором ЗАО "Белорусский торгово-выставочный и информационно-маркетинговый центр" Геннадием Романенко.

- Геннадий Михайлович, возглавляемый вами центр - это управляющая компания белорусским павильоном?

- Фактически да. Это организация, которая, по замыслу должна заниматься содержанием павильона и на его базе создавать условия для развития взаимовыгодных видов и направлений сотрудничества между российскими и белорусскими предприятиями. Причем, не только по экспорту белорусской продукции в Россию, но и по поставкам в Беларусь необходимой продукции, сырья, материалов.

Павильон находится в собственности Российской Федерации. Мы арендуем его на 50 лет. А наш центр на 100% учрежден белорусскими предприятиями, подчиненными правительству страны. Основной держатель акций - концерн "Белресурсы". В совете директоров представлены Мингорисполком, а также крупные государственные предприятия.

- Субъекты хозяйствования охотно идут на сотрудничество с вами?

- По-разному, в зависимости от того, насколько мощный субъект хозяйствования. Есть крупные белорусские предприятия, которые уже давно имеют в России свою товаропроводящую сеть. И часть из них считает, что наши услуги им не нужны. А есть предприятия, которые только развиваются и не имеют выхода на рынок России, делают какие-то пробные попытки. Такие предприятия охотно идут с нами на контакт. В частности, сейчас у нас в павильоне представлена белорусская компания, которая занимается пошивом специальной одежды медицинского назначения. Они с удовольствием уже в третий раз за месяц у нас выставляются, им это нравится. Вот такие предприятия, не очень большие, они интересуются нашими услугами.

Сейчас к нам все больше обращается белорусских предприятий, с которыми не хотят россияне работать в связи с тем, что они для них иностранцы. Из-за этого возникают вопросы по НДС, подтверждению оплаты и т.д. В этих ситуациях мы тоже подставляем плечо, сами покупаем продукцию и поставляем ее уже естественно без учета НДС.

- Какие еще возникают трудности, возможно, нормативно-правового характера, которые вы самостоятельно решить не можете?

- Есть серьезные трудности с доступом на аукционы и конкурсы, которые проводятся российскими электронными торговыми площадками. К примеру, на одной крупной площадке, сколько мы ни пытались поучаствовать в ее конкурсах, мы не проходим. Потому что любое ведомство, тот же "Газпром", проводя свой аукцион, закладывают в условия какой-то пункт, который является основополагающим для выигрыша, а он заведомо дискриминационный для нас. Мы попытались разрешить ситуацию через Экономическую комиссию СНГ, у нас есть все документы о том, что к нам должны предъявляться такие же требования, как к российским предприятиям, и распространяться те же льготы. Но все равно это сложно пробивать. Существует административный ресурс и нам его не преодолеть.

С другой стороны, сейчас стало сложно работать с белорусскими регионами: многие не видят экономической целесообразности участвовать в проводимых нами мероприятиях. Я их могу где-то понять, так как сам долгое время работал в мясо-молочной отрасли и участвовал от белорусских предприятий в выставках в Москве. И зачастую думал точно так же, как сейчас думают мои белорусские коллеги. Но в настоящее время ситуация несколько поменялась. Это касается многих белорусских предприятий, которые имеют своих дистрибьюторов в России и поставляют продукцию сетевым закупщикам - в "Ашан", "Дикси", "Караван", "Магнит" и т.д., заключив с ними договоры на очень жестких условиях. К примеру, "Коммунарка" или "Спартак" выкупили в такой сети несколько ассортиментных позиций из сотни, а то и более. Но вероятность того, что покупатель выберет именно белорусские конфеты на многометровом стеллаже с огромным ассортиментом очень мала. Потому что денег на рекламу у них нет, реклама на российских телеканалах стоит очень дорого. У нас же в павильоне есть возможность поставить баннер, на котором указать для покупателей: сегодня вы попробовали эту продукцию, но ее можно купить еще в "Ашане", "Дикси", "Магните". Это бесплатная реклама для них.

- Сколько посетителей в день проходит через павильон, есть такая статистика?

- Мы некоторое время назад ставили счетчики, и они показали, что по субботам к нам приходят от 6 тыс. до 11 тыс. человек, по воскресеньям - от 5 тыс. до 8-9 тыс. В будние дни бывает от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. посетителей. Сейчас эти цифры больше: начиная с пятницы у нас просто аншлаг, трафик очень высокий.

- Пока я шел на это интервью, каждые несколько минут на всей территории ВДНХ звучали объявления о белорусском павильоне с кратким пересказом того, что в нем москвичи и гости российской столицы могут купить. Эффективна такая реклама, кто за нее платит?

- Мы платим, и немало. Но я считаю, что она очень эффективная. Эта реклама идет уже третий месяц. За это время мы увидели очень серьезное увеличение объемов продаж.

- Как планируете развиваться?

- Та торговля, которая у нас есть, во многом вынужденная мера. Мы же должны содержать этот павильон. Сейчас в нем представлено 160 предприятий: в основном легкая промышленность, пищепром, мясомолпром. В дальнейшем мы планируем сократить их число наполовину, оставив самые лучшие, но организовав доступные шоу-румы каждого предприятия с правом заключения контрактов. Чтобы велась не просто розничная торговля, а была возможность заключать контракты на мелкооптовые или крупнооптовые поставки. Чтобы российский предприниматель или представитель предприятия не ехал в Беларусь, а мог здесь не только увидеть товар лицом, но и посмотреть прайс-листы, совершить сделку.

- Примеры такого взаимодействия уже есть?

- Да, есть. В павильоне действуют шоу-румы известных белорусских косметических компаний. Такая работа с ними уже налажена. Мы обкатали эту схему, видим, что она работает, готовы ее предложить другим.

- Помимо торговли, какие-то другие мероприятия в павильоне проходят?

- Совместно с Деловым и культурным комплексом посольства Беларуси в России проводим выставки ко всем нашим главным национальным праздникам. Сотрудничаем с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны, художественными галереями Беларуси. Налажено взаимодействие с Союзом кинематографистов Беларуси: в этом году мы делали выставку исторических афиш картин "Беларусьфильма". Такие мероприятия, которые являются абсолютно некоммерческими, привлекают дополнительную публику.

У нас большое представительство белорусской туристической индустрии. Есть желание привлечь сюда медицинские учреждения, чтобы оказать содействие продвижению услуг белорусского здравоохранения. К примеру, в Беларуси очень хорошие клиники, делающие операции по коррекции зрения. В России такие операции, конечно же, тоже проводят, но цены не сопоставимы. И в сфере онкологии в российских клиниках цены баснословные, а эта услуга востребована. Мы готовы помочь.

- На прошлой неделе белорусский павильон, как и павильоны других стран СНГ на ВДНХ, посетили вице-премьеры государств Содружества. Какой опыт вам можно перенять у коллег из бывших союзных республик?

- Думаю, что мы идем немножко впереди других. Сейчас, помимо нас, действующий павильон только у Армении есть. Но он несколько специфичен, у него более коммерческая направленность. Поэтому опытом, скорее, поделиться можем мы. Хотя кое-что можно перенять и нам. Например, опыт организации внутреннего оформления.

Самое главное, что мы делаем, - рекламируем белорусскую продукцию, показываем ее высокое качество. Я уверен, что если человек купил какой-то товар в белорусском павильоне и эта продукция ему нравится, никто не переубедит его, что в Беларуси делают что-то некачественно.

Москва,

Эдуард ПИВОВАР,

БЕЛТА.-0-