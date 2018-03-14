ИТ-прорыв: число резидентов ПВТ выросло на четверть

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательный совет Парка высоких технологий 13 марта принял решение о регистрации в качестве резидентов ПВТ сразу 46 новых компаний, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

"За более чем 10-летнюю историю ПВТ такой существенный одномоментный прирост - с 192 до 238 резидентов, то есть сразу на четверть, - произошел впервые. Причиной стремительного роста парка стало подписание в декабре 2017 года Президентом декрета №8 "О развитии цифровой экономики". ИТ-сообщество дало высокую оценку этому документу и откликнулось встречными шагами", - сообщили в ПВТ.

"Большинство из принятых 13 марта в ПВТ компаний созданы недавно и ориентируются в своих бизнес-планах на предоставленные декретом №8 четкие и прозрачные условия работы ИТ-отрасли. Есть среди принятых и компании, которые ранее воздерживались от вступления в ПВТ, но декрет №8 изменил их мнение и подтолкнул вступить в парк - 12 из 46 новых резидентов созданы до 2016 года", - пояснили в Парке высоких технологий.

Прослеживается тенденция роста числа продуктовых компаний: восемь новых резидентов сосредоточены на создании собственных продуктов, а 21 - реализует смешанную бизнес-модель, сочетающую создание собственных продуктов с разработкой программного обеспечения на заказ.

Парк высоких технологий вырос не только количественно, но и качественно, поскольку новые резиденты охватывают новые высоко востребованные на рынке направления деятельности и технологии. Среди них разработка программного обеспечения в сфере искусственного интеллекта (нейронные сети, машинное обучение, компьютерное зрение) и дополненной реальности - компании "Вонабай", "Камера Ферст Девелопмент", "Каноэ", "Твистеллар" и др.; разработка ПО в сфере сбора, обработки, анализа больших объемов данных (BigData) - компании "БД Технологии", "Спираль Скаут"; разработка программно-аппаратных комплексов в сфере интернета вещей - "Клика Тек"; разработка ПО в сфере точного земледелия - "УанСоил".

В ПВТ также пришли пять резидентов, чья деятельность связана не только с программным, но и аппаратным обеспечением - "Клэвэтура", ВРТЭК, "Клика Тек", "Сиркьют Инжиниринг Технолоджиз", "Софтмакс Системы Телеметрии".

Многие новые резиденты ориентированы не только на экспорт, но и работу на внутреннем белорусском рынке - "ВайсВеб", "Интермех", "Сервис-партнер", "Софтмакс Системы Телеметрии".

Большинство из принятых 13 марта в ПВТ компаний (54%) создано с участием иностранных инвестиций, и это отражает доверие зарубежных инвесторов к Парку высоких технологий и созданной в Беларуси инфраструктуре для ИТ-бизнеса, отметили в парке. К примеру, ООО "МэпДэйта" является центром разработки компании Mapbox (США), создавшей одну из ведущих мировых платформ для определения местоположения, картографирования и проектирования в режиме реального времени. Недавно Mapbox получила $164 млн инвестиций от крупнейшего в мире фонда SoftBank Vision. В качестве резидента ПВТ компания планирует разработку программного обеспечения по распознаванию дорожной обстановки с использованием технологий компьютерного зрения и машинного обучения.

С информацией обо всех новых резидентах можно ознакомиться в каталоге на сайте ПВТ по ссылке .

Таким образом, по состоянию на 13 марта 2018 года в Парке высоких технологий 238 резидентов.-0-