Итоги недели на белорусском валютном рынке

Белорусский рубль укрепляется к валютной корзине пятую неделю подряд, на этот раз за счет снижения курса российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,09% до 1,9611 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,28% и стоит 2,4154 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,22% и стоит 3,4550 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на незначительные 0,02%.

Всего с начала года доллар подешевел на 0,59%, евро подорожал на 2,55%, а российский рубль подорожал на 0,79%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 0,72%. При этом доллар в середине недели обновил минимумы с начала года.

По предварительным данным, в январе объем золотовалютных резервов по методологии МВФ снизился на $837,9 млн. (-11,5%), и на 1 февраля составил $6.477,4 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение уровня ЗВР по итогам января обусловлено плановым погашением Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка $1,4 млрд., из которых $835,8 млн. составили обязательства по еврооблигациям.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе вырос на 0,8%, за последние 12 месяцев вырос на 4,5%.

Решением Правления Нацбанка с 14 февраля ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10,5%. Дальнейшие решения по изменению процентных ставок будут зависеть от соответствия инфляции прогнозной траектории, развития ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере, а также вероятности и величины реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции (не более 5% в 2020 году). По мнению Нацбанка, ставка рефинансирования к концу года будет в диапазоне 9,5-10,5%, в зависимости от того, как будет складываться макроэкономическая ситуация в стране.

ВВП в январе 2018 года вырос на 4,6% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2018 г. рост ВВП на 2,6%, в 2019 г. – на 2,1%, в 2020 г. – еще на 1,9%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 6,0% в 2018 г., 5,5% в 2019 г. и 5,1% в 2020 г.

МВФ прогнозирует рост ВВП на 1,8% в 2018-2019 годах, и на 2,0% в 2020-2022 годах. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2018 и 2019 годах – на 6,5%, в 2020 году – на 6,0%, в 2021 году – на 5,6%, в 2022 году – на 5,0%.

Эксперты Всемирного Банка ожидают роста белорусской экономики на 2,1% в 2018 г. и на 2,4% в 2019 и 2020 гг. Инфляция по прогнозам ВБ составит 7,2% в 2018 г. и 6,5% в 2019 г.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики на 2,0% в 2018 году.

Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2018—2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает роста ВВП Беларуси на 2,6% в 2018 году, и на 2,5% в 2019 году. Инфляция (среднегодовая) по мнению агентства составит 5,8% в 2018 году и 6,5% в 2019 году.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2018 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 3,5%, инфляция ожидается не выше 6%.

По данным Альпари, на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость нефти маки Brent снизилась с $67,0 до $64,4 за баррель, или на 3,9%. Валютная пара GBP/USD снизилась с 1,3960 до 1,3790, или на 1,2%.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари