Итоги недели на белорусском валютном рынке

Белорусский рубль укрепляется к валютной корзине шестую неделю подряд, на этот раз - за счет падения курсов доллара и российского рубля. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,48% до 1,9802 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 0,46% и стоит 2,3248 рублей за евро. Российский рубль подешевел на 0,87% и стоит 3,1428 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,49%.

Всего с начала года доллар подорожал на 0,38%, евро подешевел на 1,29%, а российский рубль подешевел на 8,32%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 4,39%, обновив вместе с российским рублем минимумы с начала года.

По предварительным данным, в июне объем международных резервных активов РБ снизился на $108,2 млн. (-1,6%), и на 1 июля составил $6.831,4 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение уровня международных резервных активов по итогам июня обусловлено плановым погашением Нацбанком и Правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка $424 млн., а также снижением стоимости монетарного золота.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае снизился на 0,3%, с начала года вырос на 2,5%, за последние 12 месяцев вырос на 4,4%.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 19 сентября 2018 года.

ВВП в январе-мае 2018 года вырос на 4,7% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2018 г. рост ВВП на 3,7%, в 2019 г. – на 1,9%, в 2020 г. – на 2,0%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 6,0% в 2018 г., 5,3% в 2019 г. и 4,9% в 2020 г.

МВФ прогнозирует рост ВВП на 2,8% в 2018 году и на 2,4% в 2019 году. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2018 и 2019 годах на 6,0%.

Эксперты Всемирного Банка ожидают роста белорусской экономики на 2,9% в 2018 г., на 2,7% в 2019 и на 2,5% в 2020 гг. Инфляция по прогнозам ВБ составит 7,2% в 2018 г. и 6,5% в 2019 г.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики на 3% в 2018 и 2019 годах.

Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2018—2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает роста ВВП Беларуси на 2,6% в 2018 году, и на 2,5% в 2019 году. Инфляция (среднегодовая) по мнению агентства составит 5,8% в 2018 году и 6,5% в 2019 году.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны, на 2018 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 3,5%, инфляция ожидается не выше 6%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость нефти марки Brent снизилась с $79,0 до $77,0 за баррель, или на 2,5%. Валютная пара GBP/USD выросла с 1,3200 до 1,3280, или на 0,6%.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари