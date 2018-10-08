Итоги недели на белорусском валютном рынке

Стоимость валютной корзины растет вторую неделю подряд, и вновь за счет одновременного роста курсов всех трех валют, входящих в ее состав. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 2,06% до 2,1556 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 1,04% и стоит 2,4791 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 0,62% и стоит 3,2386 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 1,13%.

Всего с начала года доллар подорожал на 9,27%, евро подорожал на 5,26%, а российский рубль подешевел на 5,52%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 0,85%.

По предварительным данным, в сентябре объем международных резервных активов РБ снизился на $320 млн. (-4,4%), и на 1 октября составил $6.926,4 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, снижение уровня ЗВР по итогам сентября обусловлено плановым погашением Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка $382 млн., а также снижением стоимости монетарного золота.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%, с начала года вырос на 2,9%, за последние 12 месяцев вырос на 5,0%.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На заседании 19 сентября было принято решение сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка РБ по денежно-кредитной политике планируется 19 декабря 2018 года.

ВВП в январе-августе 2018 года вырос на 3,7% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2018 г. рост ВВП на 3,8%, в 2019 г. – на 1,7%, в 2020 г. – на 2,1%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 5,1% в 2018 г., 5,3% в 2019 г. и 4,9% в 2020 г.

МВФ прогнозирует рост ВВП на 2,8% в 2018 году и на 2,4% в 2019 году. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2018 и 2019 годах на 6,0%.

Эксперты Всемирного Банка ожидают роста белорусской экономики на 2,9% в 2018 г., на 2,7% в 2019 и на 2,5% в 2020 гг. Инфляция по прогнозам ВБ составит 7,2% в 2018 г. и 6,5% в 2019 г.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики на 3% в 2018 и 2019 годах.

Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2018—2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает роста ВВП Беларуси на 3,5% в 2018 году, на 2,5% в 2019 году и на 2% в 2020 году. Инфляция по мнению агентства составит в 2018 году 6%.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны, на 2018 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 3,5%, инфляция ожидается не выше 6%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подорожала с $82,8 до $83,9 за баррель (+1,3%). Валютная пара USD/CHF выросла с 0,9810 до 0,9920 (+1,1%).

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари