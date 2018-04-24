Каллаур: 75% внешнего госдолга Беларуси планируется рефинансировать

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует рефинансировать 75% внешнего государственного долга, сообщил сегодня корреспонденту БЕЛТА председатель правления Национального банка Павел Каллаур.

Глава Нацбанка рассказал о последних решениях правительства. По его словам, 75% внешнего государственного долга рефинансируется, а 25% - погашается за счет той выручки, которую будет зарабатывать экономика. Он отметил, что речь идет о 2018-м и последующих годах. "Во всяком случае, до конца текущей пятилетки", - добавил Павел Каллаур. "Рефинансирование - это общая международная практика, - пояснил он. - Это один из инструментов обеспечения своих обязательств. Все страны им пользуются".

В сегодняшнем Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент Александр Лукашенко заявил, что правительству и Нацбанку в ближайшие годы предстоит перерасти долговую нагрузку и выйти в зону безопасности. В этой связи Павел Каллаур сказал, что вопросами оптимизации долговой нагрузки правительство и Национальный банк занимаются на постоянной основе. Он обратил внимание на значительное улучшение по платежному балансу, в частности, по его текущему счету. "Это как раз свидетельство того, что экономика по сравнению с предыдущими годами генерирует больше валютной выручки", - добавил председатель правления Нацбанка.

В последние три года не увеличивался такой показатель, как объем валового внешнего долга, который приходится на одного гражданина. Но при этом страна при строительстве важных объектов, таких как БелАЭС, Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, пользовалась иностранными кредитными линиями. Это говорит о том, что некоторые долговые обязательства погашены за счет работы экономики.

Павел Каллаур подчеркнул, что долговая нагрузка к ВВП будет уменьшаться. Для этого, с одной стороны, предстоит уменьшать объемы новых заимствований, с другой - работать над увеличением ВВП. "Эта проблема, которой нужно постоянно кропотливо заниматься", - подытожил он.-0-