Каллаур: малое и среднее предпринимательство в 2017 году получило кредитов в нацвалюте на 17,7% больше, чем в предыдущем

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Малое и среднее предпринимательство в 2017 году получило кредитов в национальной валюте на 17,7% больше, чем в предыдущем году. Такие цифры озвучил в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" председатель правления Национального банка Павел Каллаур, сообщает БЕЛТА.

По его словам, 75% кредитов, которые предприниматели получают в банковской системе, - это кредиты долгосрочные, на развитие инвестиций, долгосрочного бизнеса. "А если мы возьмем процентную ставку, то она составила в ноябре по новым кредитам 11,6%. Эта ставка даже ниже, чем в целом по экономике, которая сложилась, на 0,2%. Если посмотрим на ситуацию в сравнении с прошлым годом, то ставка по кредитам в валюте была 10%, сейчас предприниматели могут получить в валюте кредиты под 7,4%. Это существенное улучшение условий для бизнеса", - сказал Павел Каллаур.-0-