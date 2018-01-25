Каллаур видит возможность для снижения ставки рефинансирования до 9,5% в годовом выражении

25 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур видит возможность для снижения ставки рефинансирования до 9,5%-10,5% в годовом выражении. Об этом он заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"У нас предусмотрено прогнозно на текущий год дальнейшее снижение ставки рефинансирования, если на то будут соответствующие макроэкономические условия. Имеется в виду в первую очередь состояние платежного баланса нашей страны. И цифры, которые могли бы мы получить, это примерно 9,5-10,5% (в годовом выражении)", - сказал Павел Каллаур.

Он отметил, что правление Нацбанка в конце месяца эти вопросы будет рассматривать."И я думаю, что если не 31-го, то 1-го числа (февраля. - Прим. БЕЛТА) мы уже до рынка доведем результаты нашего рассмотрения", - сказал он.

В настоящее время ставка рефинансирования составляет 11%.-0-