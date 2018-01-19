"Камволю" в 2018 году будет оказана поддержка в уплате процентов по кредитам Беларусбанка

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Камволь" в 2018 году будет оказана поддержка в уплате процентов по кредитам, выданным предприятию ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк". Это следует из постановления Совета Министров от 17 января 2018 года №33, которое опубликовано сегодня на
Документом определено осуществить в 2018 году за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, уплату Беларусбанку ежемесячно 100% ставки по кредитам, предоставленным "Камволю" для реализации инвестпроекта по модернизации производственного корпуса.
Министерству финансов поручено обеспечить реализацию положений, предусмотренных постановлением.
Контроль за выполнением возложен на Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности.-0-
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