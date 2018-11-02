"Кастрычнiцкi эканамiчны форум" пройдет 5-6 ноября в Минске

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Кастрычнiцкi эканамiчны форум" пройдет в Минске 5-6 ноября, сообщает БЕЛТА.

Название конференции в этом году - "Беларусь в дивном новом мире". Нынешнее мероприятие будет иметь ряд особенностей. В частности, изменится место проведения - площадкой форума станет гостиница DoubleTree by Hilton Minsk.

Что касается структуры мероприятия, то конференция будет разбита на две части, каждая из которых в свою очередь будет состоять из трех панелей. Одной из ключевых тем первого дня станет внешняя торговля. Участники второго дня подискутируют о рисках в макроэкономике. Как ожидается, участие во втором дне форума примут представители Международного валютного фонда, Всемирного банка. -0-