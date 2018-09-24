КГК об итогах проверки организаций Минэнерго: резервы снижения затрат превышают $120 млн

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неиспользованные резервы снижения затрат, выявленные по результатам проверки Комитетом госконтроля организаций Министерства энергетики, превышают $120 млн, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета госконтроля Станислав Наркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Комитетом госконтроля проведена комплексная проверка обоснованности затрат, включаемых в себестоимость производства электрической и тепловой энергии организациями Минэнерго. В результате выявлен ряд недостатков в работе энергоснабжающих организаций и незадействованные резервы повышения эффективности энергетической отрасли. К ним, в первую очередь, можно отнести потери в тепловых сетях. "Крайне низкими темпами проводится замена изношенных труб на эффективные предизолированые трубы. При имеющемся недостатке средств деньги зачастую тратятся на цели, не связанные с повышением эффективности, надежности и экономичности энергосистем. К этому относятся и затраты на строительство нового офиса для аппарата ГПО "Белэнерго", и закупка дорогостоящих автомобилей, и другие не всегда оправданные цели. Также требуют решения вопросы вовлечения в хозяйственный оборот незадействованного имущества энергоснабжающих организаций, повышения эффективности закупок, функционирования объектов социальной сферы, которые в большинстве случаев убыточны. По этим и другим направлениям проверяющими выявлены резервы повышения эффективности энергосистемы на сумму более $120 млн", - сказал Станислав Наркевич.

Выявленные резервы не дадут сиюминутную отдачу, требуется серьезный системный подход. "По итогам проверки Комитетом госконтроля сделан вывод, что поручение главы государства об исключении необоснованных затрат из себестоимости производства тепловой и электрической энергии в настоящее время выполняется не в полном объеме. Предложения, выработанные комитетом по результатам проверок, направлены для реализации Совету Министров и Министерству энергетики", - отметил представитель КГК.

Станислав Наркевич добавил, что виновные будут наказаны. "Безусловно, такое предложение внесено. Руководители энергетической отрасли, которые допустили неэффективное и необоснованное использование денежных средств, нарушения законодательства будут привлечены к ответственности. В целом энергетическая отрасль у нас довольно надежная, резервов достаточно, а выявленные во время проверки негативные моменты будут устранены, и наша энергетика будет двигаться дальше в правильном направлении", - подчеркнул он.

Сегодня прошло заседание коллегии Комитета госконтроля, на котором рассмотрены результаты проверки обоснованности затрат, включаемых в себестоимость производства тепловой и электрической энергии организациями Министерства энергетики, и определены меры по повышению эффективности функционирования отрасли.-0-