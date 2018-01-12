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Китайские компании проявляют интерес к инвестированию в белорусский сельхозсектор

Экономика 12.01.2018 | 10:00

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские компании проявляют интерес к инвестированию в белорусский сельхозсектор. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью информационному агентству "Синьхуа", сообщает БЕЛТА.

"Нам нужно более активно развивать сотрудничество между различными предприятиями и компаниями. Положительно, что в прошлом году мы завершили все процедуры, связанные с экспортом белорусской говядины в Китай. Мы практически завершили процедуру сертификации ряда наших молочных предприятий, которые будут поставлять продукцию в Китай, на финальной стадии находится процедура получения сертификата на экспорт мяса птицы в КНР, и так далее. Все это очень важно и положительно", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что некоторые китайские компании выразили интерес и уже предприняли конкретные шаги по вложению инвестиций в развитие сельскохозяйственного сектора в Беларуси, имея в виду последующий экспорт полученной сельскохозяйственной продукции в Китай. "Нам важно сейчас переходить от простой торговли, обмена товарами к сотрудничеству в кредитно-инвестиционной сфере. Есть четкое понимание того, как нам двигаться дальше. И я убежден, что мы в ближайшее время достигнем еще больших успехов в двустороннем сотрудничестве", - считает Владимир Макей.

Министр высказался и за более активное развитие регионального сотрудничества. "Каждая китайская провинция, по сути, сравнима со средними и даже с большими европейскими государствами по своему потенциалу. Мы очень активное внимание уделяем этому аспекту - развитию межрегионального сотрудничества. По количеству взаимных визитов наше сотрудничество с Китаем уже сравнялось с аналогичным сотрудничеством с Россией, которая находится рядом и является нашим самым главным политическим и торгово-экономическим партнером. Этот факт говорит сам за себя", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, какие дополнительные усилия нужно приложить Китаю и Беларуси, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень, Владимир Макей подчеркнул, что такие усилия должны прилагаться ежедневно и постоянно. "С нашей точки зрения, необходимо продолжать поддерживать высокий уровень политического диалога между нашими государствами. Те отношения, которые сложились на высшем уровне между лидерами наших стран, очень важны, потому что подают пример для всей системы органов государственного управления наших государств. Поэтому мы должны однозначно продолжать поддерживать тот высокий уровень политического диалога, который существует между нашими государствами. Причем не только между руководителями наших государств, не только между различными министерствами и ведомствами, но и между бизнес-сообществами, в гуманитарной сфере, между студентами и туристами", - отметил министр.-0-

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Теги
Беларусь-Китай, инвестиции, Китай, компании, Макей, сельское хозяйство, сотрудничество
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