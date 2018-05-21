Кобяков дал интервью агентству "Синьхуа"

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков дал сегодня интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время интервью Андрей Кобяков ответил на вопросы о развитии белорусско-китайских отношений: участии Беларуси в строительстве экономического пояса Шелкового пути, торгово-экономическом взаимодействии двух стран, перспективах индустриального парка "Великий камень" и других совместных проектов, взаимной отмене виз, гуманитарном сотрудничестве и многом другом.

Встреча премьер-министра с агентством "Синьхуа" состоялась перед официальным визитом в Беларусь заместителя председателя КНР Ван Цишаня, который запланирован в конце мая. Визит в Беларусь Ван Цишаня пройдет накануне заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в этом заседании, планируется его встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы рассматриваем визит Ван Цишаня в Беларусь прежде всего в ключе нашей подготовки к встрече лидеров двух стран. Мы намерены обменяться мнениями по актуальным вопросам мировой повестки дня, обсудить совместные усилия, направленные на развитие нашего совместного проекта - индустриального парка "Великий камень", пути расширения белорусско-китайского сотрудничества в области машиностроения, сотрудничество в гуманитарной сфере, реализацию ряда совместных инвестиционных проектов", - отметил в интервью Андрей Кобяков.-0-