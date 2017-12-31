Кобяков: экономика Беларуси в 2018 году должна быть растущей

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика Беларуси в 2018 году должна быть растущей. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Экономика должна быть растущей. Темп роста ВВП в 2018 году составит 103,5%. По этому году мы ожидаем 102%-102,1%", - отметил Андрей Кобяков.

При этом он подчеркнул, что задачи, которые предстоит решить в 2018 году, объективно более сложные и масштабные, чем были решены в 2017 году. "В течение следующих трех лет мы должны показать такой экономический рост, чтобы выйти на параметры пятилетки. Третий год пятилетки решающий", - пояснил он.

Андрей Кобяков также рассказал об итогах уходящего года: "Стабилизировались внешние рынки, прежде всего рынок нашего главного экономического партнера - Российской Федерации. На лицо существенное движение в сторону увеличения экспорта - почти 120% темп роста. Это очень хороший результат, и экспорт за собой потянул рост остальных отраслей, прежде всего промышленности. Поэтому "зона турбулентности" закончилась в какой-то степени. Или притупилась, я бы даже так сказал. Но во главу угла стали вопросы финансового оздоровления предприятий".

Также будет продолжено выполнение задачи по диверсификации экспорта по формуле "треть/треть/треть" (Россия/ЕС/дальнее зарубежье). "Эта задача требует серьезных объемов роста производства, изменения качественных параметров выпускаемой продукции, новых видов продукции, на что нацелены ряд документов, которые государство принимало в течение 2017 года", - сказал Андрей Кобяков.

Особо он отметил то, что в уходящем году параметры инфляции будут самыми низкими за всю историю суверенной Беларуси. "Это своего рода рекорд, хороший рекорд. Близкие параметры были только в 2006 году, когда декабрь 2006 года к декабрю 2005 года был 6,6%. В этом году будет меньше", - констатировал премьер-министр.

Тем не менее, Андрей Кобяков посетовал на то, что пока не удалось преодолеть зависимость экономики Беларуси от внешних факторов. "Это задача, которую нам предстоит решить в среднесрочной перспективе", - подытожил он.-0-