Кобяков и Кучинскис обсудят 7 февраля в Минске развитие белорусско-латвийского сотрудничества

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом пройдет 7 февраля в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
На обсуждение будут вынесены актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества.
По итогам переговоров ожидается подписание ряда межправительственных соглашений, а также меморандум о взаимопонимании по основным направлениям экономического сотрудничества в среднесрочной перспективе.
Кроме того, ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития Латвии на 2018-2022 годы. Соглашение о сотрудничестве готовится к подписанию между Министерством спорта и туризма и Госкомитетом по науке и технологиям Беларуси с Министерством образования и науки Латвии.-0-
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