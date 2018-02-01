Кобяков направился с рабочим визитом в Казахстан

1 февраля, Алматы /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков направился с рабочим визитом в Алматы (Казахстан) для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Первое в этом году заседание Евразийского межправсовета пройдет 2 февраля. Премьер-министры стран - участниц ЕАЭС рассмотрят вопросы развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы. В повестку заседания включены вопросы, связанные с правилами конкуренции на трансграничном рынке, сотрудничеством в агропромышленном комплексе. Кроме того, планируется проанализировать макроэкономическую ситуацию в государствах - членах союза и состояние взаимной торговли.

Готовится к подписанию соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Ожидается утверждение главами правительств положения о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере. Будут названы дата и место проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.

Андрей Кобяков также примет участие 2 февраля в международном форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации". Целью форума является продвижение региона ЕАЭС в глобальной цифровизации, укрепление партнерства в этой сфере среди стран-участниц. Основной темой дискуссий станет интеграция информационных систем государств союза.

Во время рабочего визита у премьер-министра запланированы двусторонние встречи с зарубежными коллегами.-0-