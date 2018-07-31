Кобяков об уборке в сложных погодных условиях: нужна жесткая технологическая дисциплина

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Андрей Кобяков требует соблюдения жесткой технологической дисциплины для успешной уборочной в сложных погодных условиях. Об этом глава правительства заявил сегодня на заседании Совета Министров, где рассматриваются итоги работы экономики Беларуси за первое полугодие и меры по выполнению поставленных задач на 2018 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году у нас не самые лучшие погодные условия для сельского хозяйства. Сначала в мае-июне была засуха, для пересева части погибших посевов из бюджета была оказана государственная поддержка. Сейчас другая проблема - проливные дожди. Уборку начали раньше, чем в прошлом году, но движемся медленнее графика. В таких жестких условиях как никогда необходимо обеспечить жесткую технологическую дисциплину на уборке зерновых", - отметил Андрей Кобяков. Необходимо также задействовать все зерносушильные комплексы для доведения зерна до нужной кондиции.

Глава правительства поручил все мощности по хранению кормов ввести в полном объеме. По современным технологиям в полимерную упаковку должно быть заготовлено не менее 1 млн т кормов.-0-