Кобяков поручил МАРТ оперативно реагировать на необоснованный рост цен

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Андрей Кобяков поручил Министерству антимонопольного регулирования и торговли оперативно реагировать на необоснованный рост цен. Соответствующее поручение глава правительства дал сегодня на заседании Совета Министров, где рассматриваются итоги работы экономики Беларуси за первое полугодие и меры по выполнению поставленных задач на 2018 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к министру антимонопольного регулирования и торговли Владимиру Колтовичу, премьер-министр поручил обеспечить контроль и вместе с губернаторами оперативно принимать все необходимые меры по сдерживанию необоснованного роста цен. По мнению Андрея Кобякова, более конструктивно следует работать с прессой, информировать о реальной ситуации.

Глава правительства обратил внимание, что инфляция находится на минимальном уровне за всю историю суверенной Беларуси, и это очень важный показатель для обеспечения макроэкономической сбалансированности. "Вместе с тем у населения формируются несколько иные оценки на основе инфляционных ожиданий, а "помогает" в этом соответствующая информационная подпитка", - отметил Андрей Кобяков.-0-