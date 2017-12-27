Кобяков предлагает ЕАБР подготовить стратегию сотрудничества с Беларусью

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков предлагает Евразийскому банку развития подготовить отдельную стратегию сотрудничества с Беларусью. Об этом глава белорусского правительства заявил сегодня на встрече с председателем правления ЕАБР Андреем Бельяниновым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы знаем, что сейчас будет уточняться стратегия развития банка, и очень рассчитываем, что Беларусь в ней тоже найдет свое достойное место. Мы также хотим вам предложить рассмотреть вопрос подготовки индивидуальной стратегии ЕАБР и Беларуси, где будут четко прописаны основные моменты, на которые мы будем ориентироваться в развитии сотрудничества", - отметил Андрей Кобяков. У Беларуси уже есть опыт работы в таком формате с другими международными финансовыми организациями.

Беларусь также рассчитывает на восстановление и наращивание объемов проектного финансирования. "В последнее время объемы взаимодействия несколько сократились, но мы надеемся, что в ближайшее время эту ситуацию поправим", - сказал премьер-министр.

Андрей Кобяков выразил уверенность, что деятельность банка будет способствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве. Беларусь готова предложить для этого проекты, которые будут иметь хороший интеграционный эффект.

Андрей Бельянинов отметил нацеленность банка на развитие отношений с Беларусью и предложил провести сегодняшнюю встречу с учетом представительного состава белорусской делегации в формате рабочего совещания, чтобы обсудить перспективы взаимодействия.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-