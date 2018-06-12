Кобяков: проект прогноза социально-экономического развития на 2019 год должен быть готов к сентябрю

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект прогноза социально-экономического развития на 2019 год должен быть готов к сентябрю. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, на котором обсуждались концептуальные основы прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год и на период до 2021 года, а также направления бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2019 год и среднесрочной финансовой программы на 2019-2021 годы, передает корреспондент БЕЛТА.
"На этом этапе нам необходимо принципиально определиться по концептуальным подходам, на основе которых будут разрабатываться проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на следующий год. Времени у нас не много. Уже в сентябре мы должны получить одобрение главы государства по всему пакету документов", - подчеркнул руководитель правительства.
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