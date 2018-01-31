31 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков удовлетворен динамикой роста товарооборота Беларуси и Грузии. Об этом он заявил сегодня на встрече с первым вице-премьер-министром - министром экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрием Кумсишвили, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы считаем, что Грузия для Беларуси - один из важнейших партнеров на Кавказе, и мы со своей стороны приложим максимум усилий для того, чтобы наши отношения, как торгово-экономические, так и гуманитарные и иные, поступательно и последовательно развивались, - сказал Андрей Кобяков. - У нас широкий спектр взаимодействия. Это и промышленность, и сельское хозяйство, и нефтехимия, и фармацевтика, гуманитарное сотрудничество. Мы достаточно неплохую динамику показали взаимного товарооборота - в этом году будет больше $100 млн. Задачу главы государств поставили $200 млн, поэтому мы в середине пути, но динамику хорошую обозначили".

Андрей Кобяков и Дмитрий Кумсишвили

Андрей Кобяков отметил важность нынешней встречи в связи с подготовкой визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Грузию, которая планируется в ближайшее время. "Мы полагаем, что этот визит должен носить содержательный, конструктивный и, в общем-то, судьбоносный характер для дальнейшего движения вперед в наших двусторонних отношениях", - сказал премьер.

Он выразил надежду, что грузинские партнеры уже смогли по достоинству оценить "швейцарские поезда по белорусским ценам", имея в виду поставки в Грузию техники "Штадлер". "Надеюсь, техника вам понравилась. Грузовая, сельскохозяйственная техника, нефтехимическая продукция - это то, что мы можем предложить, и то, что, полагаем, может быть востребовано на вашем рынке. Мы считаем, что совместная реализация крупных проектов - это возможность для дальнейшего роста наших отношений", - сказал Андрей Кобяков.

Во время встречи

Премьер констатировал, что белорусской стороне известно о планах Грузии по серьезной модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Создано совместное белорусско-грузинское производство лифтового оборудования. "Оно функционирует и даже выиграло тендер в Казрети, - отметил Андрей Кобяков. - Но мы полагаем, что это только самое начало. Мы с вами говорили о том, что точка безубыточности лифтового хозяйства - около 250 единиц в год".

По словам премьер-министра, ведется работа по реализации розлива белорусской и грузинской алкогольной продукции на предприятиях Грузии и Беларуси. Андрей Кобяков также обозначил хорошие перспективы сотрудничества в аграрной сфере. "Есть заинтересованность в реализации проектов по созданию селекционно-племенных центров по животноводству", - сказал он.

Также руководитель белорусского правительства отметил заинтересованность грузинской стороны в приобретении белорусской спасательной техники. "Мы предлагаем не только технику, но и технологию применения этой техники, чтобы не просто продать, а вы что-то купили - вы должны получить продукт, который обеспечит выполнение тех задач, которые, к сожалению, время от времени случаются. Наша совместная работа в Боржомском ущелье в прошлом году, с одной стороны, сама по себе была непростой, с другой стороны, показала возможности белорусской техники. Мы готовы с предложением хорошего финансового механизма на достаточно конкурентных условиях предоставить соответствующего рода технику и обучить ее использованию", - заверил он.

Андрей Кобяков

Говоря о проектах в гуманитарной сфере, Андрей Кобяков отметил популярность среди минчан праздника грузинской культуры "Тбилисоба", в прошлом году в Грузии с успехом прошли Дни культуры Беларуси. "Беларусь также всегда заинтересована в развитии туристического направления. Многие белорусы побывали в Батуми, дают очень хорошую характеристику, следом поедут другие белорусы", - добавил Андрей Кобяков.

В целом премьер-министр подчеркнул наличие хороших предпосылок для успешной работы межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, заседание которой состоится сегодня в Минске. "Мы приглашаем вас к самому серьезному содержательному разговору", - сказал он.

Дмитрий Кумсишвили поблагодарил Андрея Кобякова за встречу. "В первую очередь я хочу отметить неоценимый вклад вашего Президента, который несколько лет назад дал импульс развитию двусторонних отношений, когда побывал в Грузии. Была создана межправительственная комиссия, которая работает очень эффективно. Это создает фундамент для нашего дальнейшего еще более активного взаимодействия", - сказал он.-0-

Дмитрий Кумсишвили

Фото Николая Петрова.