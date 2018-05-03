Кобяков: за неэффективное использование господдержки директора предприятий лишатся должностей

3 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. За неэффективное использование господдержки директора предприятий лишатся должностей. Об этом сегодня по завершении совещания у Президента рассказал журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Что касается руководителей предприятий, которые допустили несоблюдение условий предоставления государственной поддержки, то они однозначно не будут продолжать работу на этих предприятиях. И у них будет большая проблема с трудоустройством на руководящие должности в стране. Это принципиальная позиция и Президента, и правительства", - подчеркнул премьер-министр.

Андрей Кобяков отметил, что по ряду предприятий возникают проблемы, связанные с исполнением ими важных воспроизводственных функций. "Когда бизнес-планы, которые предполагались при принятии решений по инвестированию в эти предприятия, привлечению кредитных ресурсов, не в полном объеме сработали и имеют значительные отклонения, то по каждому такому предприятию будет изучаться ситуация, причины и следствие тех или иных ошибок. Прежде всего, будет персонифицированная ответственность", - сказал он.

Наряду с этим премьер-министр отметил, что государство как собственник, обладающий производственными активами, должно принимать меры для того, чтобы они функционировали эффективно. "Вопрос, какие это меры должны быть. Прежде всего, организационного характера - наведение порядка, дисциплина, снижение затрат и участия посреднических структур в обеспечении как необходимыми ресурсами для производства, так и при продаже готовой продукции", - считает Андрей Кобяков.

По его словам, господдержка в виде денежных средств будет оказываться только в исключительных случаях. Такие решения будут приниматься индивидуально. "По каждому предприятию с соответствующими мерами ответственности будет рассматриваться под увеличительным стеклом. По-хорошему (это должны услышать руководители регионов, предприятий, отраслей) вообще лучше такие предложения не вносить. А если вносить, то за каждую запятую и цифру будет жесткая ответственность", - подчеркнул премьер-министр.

Андрей Кобяков одновременно отметил и заслугу отечественных предприятий в вопросе обеспечения исполнения доходной части бюджета и положительной динамики в экономике страны в целом. "Это в том числе, и даже прежде всего, работа промышленного комплекса страны - и промышленности, и строительства, и транспорта, и государственных, и частных предприятий. Это говорит о том, что действительно в текущем моменте идет устойчивый экономический рост", - сказал он.-0-