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Колебания на валютном рынке: что будет с белорусским рублем

Экономика 19.09.2018 | 09:56

Белорусскому рублю в последнее время было неспокойно, однако сейчас он отыгрывает позиции, что подтверждают последние торги на бирже. В чем причина таких колебаний и чего ждать от курсов валют в перспективе - ситуацию прокомментировал БЕЛТА аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Давление внешних факторов

Александр Муха отмечает, что причиной колебаний обменного курса белорусского рубля во многом стали события на внешнем контуре: снижение курса российского рубля по отношению к основным иностранным валютам на прошлой неделе, которое произошло из-за новых экономических санкций со стороны США.

Когда началось укрепление российского рубля по отношению к доллару, то получилось, что при примерно том же курсе белорусского рубля к российскому рублю произошло укрепление нашей национальной валюты, и теперь белорусский рубль укрепляется по отношению к доллару США и евро.

Сейчас на валютном рынке курс российского рубля по отношению к доллару США торгуется в районе 67,41 рубля за $1. "Российский рубль начал отыгрывать ранее утраченные позиции, и, соответственно, это благоприятно сказалось на динамике обменного курса белорусского рубля по отношению к евро и доллару. Если продолжится укрепление российского рубля к доллару, возможно, произойдет укрепление российского рубля к белорусскому, то есть обменный курс белорусского рубля к российскому может даже несколько снизиться", - полагает эксперт. Тогда белорусские экспортеры, которые работают на российском рынке, смогут получить дополнительное ценовое конкурентное преимущество.

"Здесь важно понимать: рынок РФ - один из основных для белорусских экспортеров, в частности для экспортеров сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. По отдельным позициям доля экспорта в РФ превышает 80-90% в общей структуре экспорта по конкретной товарной позиции. Поэтому важно было не допустить чрезмерного укрепления белорусского рубля к российскому, чтобы не потерять более отдаленные регионы Российской Федерации, где больше транспортное плечо и большие затраты на транспорт и логистику. С учетом этого аспекта позиция денежных властей в текущей ситуации, на мой взгляд, выглядит обоснованно и рационально", - считает Александр Муха.

Геополитика задаст тон экономике

Говоря о прогнозе по курсам валют, аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by обращает внимание, что многое будет зависеть от того, будут ли применены новые санкции, которые анонсировали США. Если да, то насколько серьезный характер они будут носить и насколько ощутимыми могут быть негативные последствия для экономики России и, соответственно, российского рубля.

Один из возможных сценариев - если новые санкции будут и они окажутся достаточно серьезными, то на каком-то локальном отрезке может вновь произойти падение российского рубля по отношению к основным иностранным валютам. В этом случае не исключено, что обменный курс белорусского рубля по отношению к доллару и евро также может перейти к повышению.

"Важно понимать, что в валютной корзине на долю российского рубля приходится 50%, то есть у нас нет привязки и фиксированного курса белорусского рубля к российскому на 100%. Чтобы не допустить чрезмерных колебаний обменного курса белорусского рубля к доллару и евро, на отдельном отрезке Нацбанк может допустить некоторое укрепление белорусского рубля к российскому - это возможно, на мой взгляд. Но это будет локальное укрепление, не чрезмерное. В любом случае вряд ли динамика обменного курса белорусского рубля по отношению к доллару и евро будет полностью повторять динамику российского рубля к этим валютам", - сказал аналитик.

Если все же предположить, что нового пакета санкций не будет, то российский рубль может продолжить укрепление к доллару и евро на международном валютном рынке. Для Беларуси в этом будет плюс.

"В этих условиях у центрального банка появится возможность в определенной мере снизить обменный курс белорусского рубля к российскому, чтобы дополнительно повысить ценовую конкурентоспособность белорусских экспортеров на российском рынке. В этом случае чрезмерных колебаний белорусского рубля по отношению к основным иностранным валютам ожидать не стоит. С точки зрения динамики показателей валютного рынка Беларуси текущая ситуация на внутреннем валютном рынке выглядит устойчивой", - отметил Александр Муха.

К тому же население по-прежнему остается чистым продавцом наличной иностранной валюты. Это позволяет полностью перекрывать чистый спрос на иностранную валюту со стороны юрлиц.

По данным Национального банка, субъекты хозяйствования в январе-августе 2018 года купили на чистой основе $304,9 млн, в то время как физические лица, напротив, продали с учетом безналичных операций $1,075 млрд, а нерезиденты - $322,7 млн.

При этом структура чистого спроса на валюту со стороны населения в январе-августе 2018 года сложилась следующим образом: чистая продажа наличной валюты - $1,404 млрд и конвертация рублевых депозитов в валютные вклады на чистой основе - минус $328,7 млн.

Зеленый свет для экспортеров

Таким образом, по мнению эксперта, нынешние колебания курса белорусского рубля связаны с геополитическими факторами, то есть носят под собой политическую подоплеку. Новая волна колебаний может быть обусловлена новыми санкциями со стороны США.

"С точки зрения фундаментальных экономических факторов каких-либо существенных предпосылок (если исключить влияние геополитических факторов) для падения российского рубля на данный момент не просматривается. Россия является одним из крупнейших мировых держателей золотовалютных резервов ($459,4 млрд на 7 сентября). Вопрос в том, будут ли новые санкции или нет и если да, то насколько серьезными они будут? К сожалению, геополитические факторы и их влияние, в отличие от экономических, крайне сложно прогнозировать", - отмечает Александр Муха. Если не будет новых санкций, то нынешние значения обменных курсов выглядят достаточно комфортными для белорусских экспортеров.

По словам эксперта, сейчас нет поводов драматизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке. "Если в целом смотреть на реальный эффективный курс белорусского рубля по отношению к корзине валют стран - основных торговых партнеров Беларуси, то считаю, что он находится вблизи своей равновесной траектории. Текущая динамика реального эффективного курса белорусского рубля не оказывает негативного влияния на динамику экспорта белорусских товаров", - говорит он.

По данным Национального банка, экспорт белорусских товаров и услуг в январе-июле 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на $3,761 млрд (или на 18,8%) до $23,759 млрд.

"С точки зрения фундаментальных экономических факторов серьезных оснований для существенного снижения обменного курса белорусского рубля нет. Это подтверждает динамика экспорта и показателей внутреннего валютного рынка, то есть соотношения спроса и предложения валюты со стороны физических и юридических лиц", - резюмирует Александр Муха.

БЕЛТА.-0-

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