Коллегия ЕЭК одобрила проект соглашения об обмене таможенной информацией между ЕАЭС и Китаем

16 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и КНР, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Соглашение позволит ускорить процедуры оформления товаров, ввозимых в страны ЕАЭС и Китай, а также перемещаемых транзитом. Стороны также планируют использовать данные для повышения эффективности в сфере управления рисками и совершенствования форм таможенного контроля.

На первом этапе будет предоставляться информация исключительно о товарах, экспортируемых из стран ЕАЭС в КНР и из Китая в страны союза, а также о транспортных средствах, которые перевозят такие товары.

В дальнейшем, по достижении технической готовности, объем информации для обмена расширится. Планируется, что будут представляться сведения о товарах и транспортных средствах международной перевозки, вывозимых со своих территорий и следуемых транзитом по территории партнеров по соглашению.

"Проект соглашения будет направлен на внутригосударственное согласование в страны союза, которое намечено завершить до конца февраля, - отметили в ЕЭК. - После этого будет проведена его юридико-техническая доработка, определены дата и место подписания".-0-