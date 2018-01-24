Коллегия ЕЭК согласовала возможность обмена сведениями для назначения и выплаты пенсий в ЕАЭС

24 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала возможность обмениваться сведениями, необходимыми для назначения и выплаты пенсий трудящимся или членам их семей в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Обмен такими сведениями будет осуществляться ЕЭК в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС.
"Актуальность взаимодействия в этой области возрастет после подписания договора о пенсионном обеспечении трудящихся, разработка которого находится в финальной стадии", - отметили в пресс-службе.-0-
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