Коллегия ЕЭК согласовала возможность обмена сведениями для назначения и выплаты пенсий в ЕАЭС

24 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала возможность обмениваться сведениями, необходимыми для назначения и выплаты пенсий трудящимся или членам их семей в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Обмен такими сведениями будет осуществляться ЕЭК в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС.

"Актуальность взаимодействия в этой области возрастет после подписания договора о пенсионном обеспечении трудящихся, разработка которого находится в финальной стадии", - отметили в пресс-службе.-0-