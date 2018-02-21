Комиссия при Экономсовете СНГ проработала концепцию гармонизации систем организации воздушного движения

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Комиссия по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ сегодня на заседании в Москве проработала проект концепции гармонизации систем организации воздушного движения в странах Содружества. В мероприятии принял участие Полномочный представитель Беларуси в комиссии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Участниками заседания проработаны проекты соглашения о взаимодействии государств - участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий и концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств - участников СНГ", - отметили в пресс-службе.

Обсуждена деятельность базовой организации государств - участников СНГ в области подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для горно-металлургической отрасли, современного материаловедения и рециклинга промышленных отходов. Рассмотрены предложения по актуализации концепции дальнейшего развития СНГ, одобренной решением Совета глав государств СНГ от 5 октября 2007 года.

"Члены комиссии ознакомлены с методами взаимодействия с налогоплательщиками, применяемыми налоговыми администрациями государств - участников СНГ", - добавили в диппредставительстве.-0-