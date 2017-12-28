Во время встречи. Фото посольства РБ в КНР

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская национальная химико-инжиниринговая компания (CNCEC) может принять участие в конкурсе на строительство азотного комплекса в Беларуси. Соответствующий вопрос обсуждался на встрече, которую провели посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый и генеральный директор департамента международного бизнеса компании CNCEC Ван Лей, сообщили БЕЛТА в посольстве.

Ван Лей проинформировал об успешном опыте компании в строительстве химических производств в Китае, России, Египте, Индонезии. "Стороны обсудили перспективы участия компании в конкурсе на строительство азотного комплекса в Беларуси", - говорится в сообщении диппредставительства.

Ранее БЕЛТА уже сообщала о планах строительства нового азотного комплекса в Гродно. Ориентировочная стоимость проекта составляла более $1 млрд.

Соответствующий вопрос поднимался и в марте 2017 года во время рабочей поездки Президента Беларуси Александра Лукашенко в Гродненскую область. Глава государства поручил проработать возможность строительства в стране нового азотного производства, а также определить место, где лучше разместить завод, учитывая логистику, наличие трудовых ресурсов и другие важные моменты.-0-