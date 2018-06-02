Компания из Израиля может принять участие в строительстве селекционно-гибридного центра в Беларуси

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания из Израиля может принять участие в строительстве свинокомплекса и селекционно-гибридного центра в Беларуси. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Михаил Русый в интервью "Сельской газете" , сообщает БЕЛТА.

Вице-премьер прокомментировал итоги визита в Израиль. "С министром сельского хозяйства Израиля договорились по актуализации ветеринарных сертификатов двух стран для организации поставок мяса говядины и яйца куриного в Израиль. А с руководством израильской компании "АгриГо" конкретно обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества в свиноводстве, в частности, об участии компании в проекте по строительству свинокомплекса и селекционно-гибридного центра в Витебской области", - отметил он.

Кроме этого, по словам Михаила Русого, на встрече с представителями компании "Евростандарт" достигнута договоренность о проработке вопроса о поставках белорусской мясо-молочной продукции на израильский рынок.

Заместитель премьер-министра рассказал о сотрудничестве Беларуси в сфере АПК с рядом других стран, в частности, с Грузией. "Сотрудничаем в отрасли мясного скотоводства, не исключая возможности использования опыта белорусской стороны в выращивании мясного скота на территории Грузии. Воплощаем проект по созданию в Дманисском районе Грузии селекционно-племенного центра животноводства на базе действующей молочно-товарной фермы с участием "Белплемживобъединения". Конкретно - помогаем в организации кормопроизводства, поставках племенного скота. Заключили контракт между РУСП "Минское племпредприятие" и грузинской компанией "Бук-Агро" на поставку племенной продукции и оказание консультационных услуг в этой области", - отметил он.

Михаил Русый сообщил, что активно обсуждается организация в Грузии совместного предприятия по переработке белорусского мяса птицы. "Напомню, во время визита министра охраны природы и сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили в Беларусь прошли переговоры руководства ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" с представителями грузинской птицеводческой компании "Чирина" - бренд "Биу-Биу". Тогда же грузинским коллегам предложили рассмотреть возможность организации производства полуфабрикатов и готовой продукции из белорусского мяса птицы", - сказал он.

По словам вице-премьера, идет активная работа и с Таджикистаном. "Плотно работаем по созданию совместного предприятия по производству молочных продуктов из нашего сырья и по нашим технологиям. Это позволит не только закрепить присутствие белорусской молочной промышленности на таджикском рынке, но и выйти с единым брендом на афганский, а также рынки сопредельных государств", - подчеркнул он.

Михаил Русый напомнил о сотрудничестве с Сахалинской областью России. "Мы там строим агрогородок и молочно-товарную ферму в селе Раздольном на 1 тыс. голов крупного рогатого скота основного стада. На МТФ АО "Совхоз Корсаковский" специалистами "Гомельагрокомплекта" в полном объеме выполнены монтажные работы доильного и холодильного оборудования, далее - пусконаладочные работы и шеф-монтаж стойлового оборудования. Практически готовы все помещения, обслуживающие цеха, бетонные кормовые ямы. Летом начнем завозить первую партию скота, а к концу года комплекс планируется запустить на полную мощность", - рассказал он.-0-