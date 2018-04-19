Компания Korea Expressway планирует участвовать в конкурсе по реконструкции автодороги М10

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южнокорейская компания Korea Expressway Corporation (KEC) планирует принять участие в конкурсе по выбору частного партнера по реконструкции автомобильной дороги М10 в рамках реализации пилотного проекта государственно-частного партнерства. Об этом шла речь на встрече представителей KEC со специалистами Центра ГЧП и Министерства экономики, которая прошла сегодня в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, сообщили БЕЛТА в НАИП.

Участники встречи обсудили вопросы по структурированию проектов, необходимые процедуры для участия в конкурсе и дальнейшие шаги сотрудничества.

"Реконструкция автомобильной дороги М10: граница Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин, км 109,9 - км 195,15" - первый проект, который Беларусь реализует на принципах ГЧП. По данной автодороге предполагается прохождение одного из маршрутов Шелкового пути с последующей интеграцией в европейскую транспортную систему. Сегодня пилотный проект находится на заключительном этапе подготовки, в этом году планируется провести тендер по отбору частного партнера для заключения соглашения о ГЧП. Стоимость капитальных затрат по проекту составляет порядка $200 млн.

В случае успешной реализации проекта по реконструкции автомобильной дороги М10 корейские инвесторы готовы рассмотреть участие и в других проектах в сфере транспорта, одним из которых является строительство магистральной автодороги в Гомеле протяженностью 41,35 км с учетом строительства моста через реку Сож и пяти путепроводов. Стоимость капитальных затрат по данному проекту составляет около $180 млн.

"Соглашение о государственно-частном партнерстве рассчитано на долгосрочную перспективу. Как правило, строительство подобных объектов занимает около 2,5 лет, стадия эксплуатации дороги в рамках соглашения о ГЧП составляет 15-25 лет, - отметил заместитель начальника центра ГЧП НАИП Александр Кравченко. - Для реализации проекта ГЧП используются собственные и заемные средства частного партнера, доли которых зависят от особенностей проекта".

Korea Expressway Corporation (KEC) - южнокорейская корпорация, занимающаяся строительством и обслуживанием платных автострад. В настоящее время KEC является одной из ведущих компаний в сфере развития платных автомобильных дорог и IT-инфраструктуры в мире.-0-