Компания по развитию "Великого камня" получила сертификат соответствия стандартам экологического менеджмента

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" получила сертификат соответствия стандартам экологического менеджмента ISO 14001. Такая информация размещена на сайте Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", сообщает БЕЛТА.
ISO 14001 - это международный стандарт, который устанавливает требования к системе экологического менеджмента. Он призван оптимизировать все процессы, влияющие на окружающую среду, связанные со строительством и дальнейшей эксплуатацией зданий. Во время работ оцениваются существующие и возможные риски, разрабатываются схемы по совершенствованию экологической деятельности предприятия. Таким образом, экологическая деятельность компании берется под полный контроль.-0-
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