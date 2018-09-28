Конкурс по продаже госакций ОАО "Купалинка" состоится в Минске 15 ноября

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс по продаже принадлежащих Республике Беларусь акций открытого акционерного общества "Купалинка" состоится в Минске 15 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Заявки и документы для участия в конкурсе можно подать до 5 ноября.

"Победитель конкурса будет обязан в течение трех лет со дня заключения договора купли-продажи акций внести в уставный фонд ОАО "Купалинка" не менее Br10 млн, из которых не менее Br5,2 млн впоследствии будут направлены на обновление (реконструкцию, модернизацию) основных средств и Br4,8 млн - на пополнение оборотных средств. Также победитель конкурса должен будет обеспечить экспорт продукции ОАО за 2021 год в объеме не менее $3 млн", - рассказали в пресс-службе.

ОАО "Купалинка" (Солигорск) - одно из крупнейших предприятий концерна "Беллегпром", производит бельевой и верхний трикотаж.

Подробная информация о сроках и условиях конкурса размещена на сайте его организатора - Государственного комитета по имуществу.-0-