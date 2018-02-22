Конкурс по выбору частного партнера по реконструкции автодороги М10 пройдет в 2018 году

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс по выбору частного партнера по реконструкции автомобильной дороги М10 пройдет в этом году. Об этом проинформировал заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин во время рабочей поездки в Фаниполь, где он посетил ОАО "Дорстройиндустрия", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Анатолий Калинин отдельно остановился на вопросе развития дорожно-транспортной инфраструктуры, так как ОАО "Дорстройиндустрия" - основной поставщик железобетонных изделий, используемых при строительстве мостов, путепроводов и других искусственных сооружений на автомобильных дорогах страны. Он проинформировал, на что в текущем году будут направлены основные усилия дорожно-строительного комплекса.

"В этом году пройдет международный конкурс по выбору частного партнера по реконструкции автомобильной дороги М10 Гомель - Кобрин в рамках реализации пилотного проекта государственно-частного партнерства. Кроме того, завершатся работы по реконструкции автомобильной дороги М6/Е28 Минск - Гродно, начнутся работы по реконструкции дороги Р80 Слобода - Паперня. Также начнется активная фаза работ по выполнению поручения главы государства о приведении в 2018-2020 годах в надлежащее состояние не менее 7 тыс. км местных автомобильных дорог. Будет разработана проектная документация на реконструкцию автомобильных дорог М3 Минск - Витебск и Р46 Лепель - Полоцк - граница России. Наряду с этим необходимо решать вопрос с состоянием мостовых сооружений, как на республиканских, так и на местных автомобильных дорогах, улицах городов", - сказал вице-премьер.

Во время рабочей поездки Анатолий Калинин интересовался передовым опытом и применяемыми в "Дорстройиндустрии" технологиями, условиями работы на конкретных рабочих местах. Также обсуждались вопросы социального характера, текучести кадров, уровня подготовленности молодых специалистов, оплаты труда.

Заместитель премьер-министра встретился с руководством и работниками предприятия, рассказал об актуальных вопросах развития регионов в текущей пятилетке, а также об итогах социально-экономического развития Беларуси за прошедший год и задачах на нынешний. Кроме того, детально был рассмотрен вопрос выполнения в 2017 году ОАО "Дорстройиндустрия" основных показателей социально-экономического развития предприятия. Руководству было указано на недостаточную работу маркетинговой службы и экономического блока и поставлены конкретные задачи по наращиванию мощностей и повышению эффективности.

Заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Невмержицкий во время встречи рассказал о развитии региона, проинформировал о проводимой работе по решению определенных вопросов в городе Фаниполь: работе общественного транспорта, ремонта автомобильных дорог, работе жилищно-коммунальных служб, строительстве нового детского сада. Заместитель премьер-министра и заместитель председателя Минского облисполкома также ответили на вопросы присутствующих.-0-