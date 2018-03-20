20 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Конструкторское бюро легковых автомобилей будет создано в Беларуси в I полугодии. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одна из задач, которые передо мной стоят, - чтобы в первом полугодии появилось конструкторское бюро легковых автомобилей, чтобы мы могли накапливать компетенции и в какой-то момент начать делать сами. Пока мы построили современный завод, но автомобиль - это разработка наших коллег. Мы ставим задачу получить компетенции в том числе в области разработки", - отметил Геннадий Свидерский.

Он рассказал, что состоялись переговоры с китайскими партнерами - компанией Geely относительно перспектив производства в СЗАО "БЕЛДЖИ" электромобилей. "У них есть разработка по электромобилям. Но Geely пока не планирует вне Китая производство электромобилей. Мы должны уважать их выбор", - подчеркнул первый замминистра.

Геннадий Свидерский выразил мнение, что в вопросе производства техники на электрической тяге Беларуси необходимо опираться на технические заделы, которые уже есть в этом направлении. "Если в пассажирском транспорте у нас есть технические заделы и мы видим, что электробус может работать и ехать по Минску, то нам целесообразно эту компетенцию развивать, увеличивать долю. Если у нас есть Минский автомобильный завод и возможна модификация коммунальной машины, то целесообразно на шасси имеющегося автомобиля внедрять технические новации", - сказал он.

Что касается легковых электромобилей, то, по мнению первого замминистра, Беларуси стоит сделать упор на развитие компетенций в производстве определенных узлов. "В Национальной академии наук идет разработка накопителя. Если мы сможем сделать его дешевле и лучше, надо это делать. А вкладывать деньги в разработку легкового электромобиля, не имея научной школы, на мой взгляд, рискованно. Потому что мы видим, что даже у лидеров - например, "Теслы" - в сотни раз отличаются прогнозы от фактов", - сказал Геннадий Свидерский.-0-