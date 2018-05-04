4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контейнерные перевозки из Китая в Европу через Беларусь к 2020 году планируется увеличить почти в 2 раза, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на встрече с китайскими журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.
"В направлении Китай-Европа грузовой поток, который идет транзитом через нашу страну и страны ЕАЭС, постоянно возрастает и уже действительно создает реальную конкуренцию морскому сообщению. В 2017 году через Беларусь прошло более 2,7 тыс. контейнерных поездов из Китая в Европу, к 2020 году планируется нарастить количество до 5 тыс. в год", - сказал Михаил Мясникович.
Одна из ключевых задач сегодня - обеспечить полную заполняемость поездов в обе стороны. "В этом плане Беларусь готова подставить свое плечо, потому что у нас есть конкурентоспособные товары, продукция машиностроения, сельского хозяйства, которая может быть интересна в Китае. Мы готовы поставлять качественные продукты, не только продовольствие", - отметил председатель Совета Республики.
За последние семь лет в развитие железнодорожного хозяйства Беларуси инвестировано $2,5 млрд для внедрения новых технологий перевозок грузов и развития маршрутов Шелкового пути. Ежедневно по Беларуси курсируют восемь контейнерных поездов сообщения Китай-Европа-Китай вместимостью 80-100 вагонов.-0-
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