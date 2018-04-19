Контракты на $20 млн заключены во время белорусско-молдавского бизнес-форума в Кишиневе

19 апреля, Кишинев /Корр. БЕЛТА/. Контракты и соглашения на $20 млн заключены во время белорусско-молдавского форума делового и межрегионального сотрудничества в Кишиневе. Об этом по итогам мероприятия рассказал журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подобные форумы придают импульс сотрудничеству. В какой-то степени это имиджевые мероприятия, поскольку можно показать свою продукцию. Но главный результат - это то, что остается в виде контрактов. Подписано 16 соглашений и контрактов на общую сумму (то, что мы знаем в конкретных цифрах) более $16 млн. Но есть контракты, которые остаются коммерческой тайной. Поэтому, по нашим оценкам, мы планку в $20 млн на этом форуме взяли", - заявил Владимир Улахович.

По его словам, у Беларуси и Молдовы есть хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества. Речь идет как о развитии уже имеющихся совместных предприятий по сборке троллейбусов и тракторной техники, так и создании новых. "На подходе МАЗ, целый ряд других наших машиностроительных гигантов, даже таких как "Могилевлифтмаш". Рынок здесь большой", - сказал председатель БелТПП.

Владимир Улахович уточнил, что уже примерно 60 белорусских компаний имеют свои представительства в Молдове.

С совместно произведенной продукцией страны в дальнейшем могут выходить и на другие рынки, в том числе таких интеграционных объединений, как ЕС и Евразийский экономический союз. Этому способствует, с одной стороны, соглашение об ассоциации между Молдовой с ЕС, а с другой - членство Беларуси в ЕАЭС.

"Ниши (для развития сотрудничества. - Прим. БЕЛТА) есть всегда и самые широкие. Это и переработка продуктов питания, аграрный сектор. И здесь не только наша сельхозтехника, но и наши технологии, совместное производство. Это более глубокое и основательное сотрудничество. Новая ниша, которую мы сегодня открыли, - это фармацевтика. Беларусь выпускает серьезную номенклатуру лекарственных препаратов по социальной цене. Поэтому мы открываем новые возможности, они всегда есть", - отметил Владимир Улахович.

Он добавил, что в Молдове представлена и белорусская нефтехимическая продукция, пользуется спросом текстиль.

"У нас действительно большие и серьезные возможности. Ситуация на глобальном рынке просто обязывает небольшие страны работать вместе. И в этом наше будущее", - резюмировал председатель БелТПП.

В форуме делового и межрегионального сотрудничества приняли участие не только представители бизнес-кругов, но и руководство городов и районов двух стран. Для делегатов была организована выставка коммунальной техники и другой белорусской продукции.-0-