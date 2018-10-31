31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммерческие контракты по экспорту белорусских товаров на $539 млн заключены во время V Форума регионов Беларуси и России. Об этом сегодня на заседании сессии заявил председатель верхней палаты парламента Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время V Форума регионов Беларуси и России, который прошел в Могилеве 10-12 октября, заключены коммерческие контракты на экспорт белорусских товаров на сумму $539 млн. Хочу подчеркнуть, не экспортно-импортные контракты, а именно белорусского экспорта. Также подписано 79 соглашений о сотрудничестве регионов Беларуси и России", - сказал Михаил Мясникович.

По его словам, на Форуме регионов российские партнеры активно выступали за равные с Беларусью возможности ведения бизнеса. "В рамках форума состоялись заседания секций Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, ряд иных важных мероприятий. Все регионы Беларуси представляли свои достижения на региональных площадках. Ключевым событием форума, безусловно, стало пленарное заседание с участием президентов Беларуси и России. Главы государств оценили роль форума достаточно высоко, как площадки для обсуждения и решения широкого круга вопросов белорусско-российских отношений", - подчеркнул председатель Совета Республики.-0-