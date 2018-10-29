Контрольные ведомства Беларуси и России отмечают недостаточное освоение бюджета СГ

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет Союзного государства за 2017 год по доходам исполнен на 100,9%, по расходам - лишь на 84,6%. Об этом сообщил сегодня председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов на совместном заседании коллегий КГК Беларуси и Счетной палаты России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Бюджет Союзного государства - это источник для реализации запланированных союзных программ и мероприятий и, как следствие, развития интеграции и связей между субъектами хозяйствования и нашими странами в целом. На протяжении последних лет складывается положительная тенденция исполнения бюджета по доходам, - отметил Леонид Анфимов. - При этом Беларусь и Россия полностью исполняют свои обязательства по безвозмездному перечислению средств. Это позволяет финансировать совместные программы и мероприятия в полном объеме". При этом глава ведомства подчеркнул главную задачу участников бюджетного процесса - обеспечение целевого и эффективного использования каждого рубля.

На заседании в режиме видео-конференц-связи рассматривается заключение контрольных ведомств об исполнении бюджета Союзного государства за 2017 год. Проверкой контрольных органов Беларуси и России в целом подтверждаются данные отчета Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета по доходам и расходам. Доходы исполнены в объеме 6,8 млрд российских рублей, расходы - 4,1 млрд. "Доходы превысили расходы на 2,7 млрд российских рублей. Такова сумма профицита бюджета Союзного государства, которая превысила плановое значение на 44%, - пояснил начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Беларуси Павел Пинчук. - Остатки бюджета выросли на 38%. Вообще они растут неуклонно с 2012 года. Денежные средства, которые могли бы работать на экономику Союзного государства, заморожены долгие годы".

Павел Пинчук констатировал, что причиной возникновения остатков зачастую становится длительная разработка, согласование и в итоге несвоевременное утверждение программ Союзного государства. "Вообще за 2017 год реализовывалось 9 программ и 26 мероприятий. При этом освоение средств на союзные программы достаточно высокое: было выделено 2,3 млрд российских рублей, кассовые расходы составили 98,9%. В то же время в связи с поздним утверждением четырех программ (три утверждены в декабре 2017 года, одна - в июне 2018-го) финансирование на них в 2017 году не выделялось, в связи с чем в бюджете остались невостребованными порядка 680 млн российских рублей", - добавил Павел Пинчук.

Значительных нарушений исполнения бюджета контролеры не выявили: были некоторые факты нецелевого использования средств, необоснованного их получения, использования имущества не по назначению. По итогам проверок подлежит взысканию в бюджет около 2,5 млн российских рублей.

В следующем году будет отмечаться 20-летие подписания договора о создании Союзного государства. "За эти годы налажены тесные торгово-экономические связи, укрепилось сотрудничество в научно-технической, образовательной и других сферах. При этом белорусско-российский диалог стимулирует диалог как в контексте СНГ, так и ЕАЭС", - сказал Леонид Анфимов.

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин также отметил достижения союзной интеграции. "В прошлом году взаимный товарооборот увеличился почти на четверть. Свой вклад в развитие отношений вносят различные двусторонние мероприятия. Приоритетные направления - импортозамещение, промышленная кооперация, сельское хозяйство, строительство, фармацевтика, госзакупки. Большое внимание в наших странах отводится цифровой экономике. Это даст новый толчок росту производительности труда, взаимной торговли, сотрудничеству в продвижении наших интересов на международной арене. В этой связи уникальным инструментом интеграции материального и интеллектуального капитала являются союзные программы", - подчеркнул Алексей Кудрин.

"Нам нужно наращивать результативность совместных программ. Тогда, мне кажется, правительства будут более охотно в них вкладываться. Счетная палата России одной из четырех своих основных задач видит усиление стратегического аудита - то есть результативности в достижении национальных целей, выполнении госпрограмм. К той же цели нужно стремиться в части союзных программ. У нас есть громадный потенциал сотрудничества", - заключил он.-0-