Концепция государственной отраслевой политики утверждена в Беларуси

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция государственной отраслевой политики утверждена постановлением Совета Министров №751 от 20 октября 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Концепция представляет собой систему принципов, подходов, приоритетов и мер, направленных на формирование условий для эффективного осуществления деятельности в отраслях экономики (секторах, видах экономической деятельности). Концепция разработана для определения организационно-экономического механизма по повышению конкурентоспособности отраслей экономики.

Государственная отраслевая политика основывается на принципах проактивности, равенства форм собственности, невмешательства в добросовестную конкуренцию, открытости, стабильности законодательства.

Основные направлениями ее реализации - развитие конкуренции, содействие созданию и привлечению современных технологий, создание условий для обеспечения безопасности производства товаров, формирование системы переподготовки и повышения квалификации кадров, профильного бизнес-образования.

Реализация государственной отраслевой политики должна повысить конкурентоспособность отраслей экономики, ограничить вмешательство субъектов государственной отраслевой политики в деятельность государственных юрлиц и хозобществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат государству, устранить факторы, препятствующие эффективной деятельности юрлиц различных форм собственности, гармонизировать системы и механизмы госуправления экономикой в Беларуси с подходами в ЕАЭС, обеспечить стабильность законодательства на всех уровнях.

Республиканским госорганам и другим госрганизациям поручено обеспечить реализацию концепции в соответствующих отраслях экономики (секторах, видах экономической деятельности). Координировать выполнение постановления будет Министерство экономики.-0-