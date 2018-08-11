Концепция СЭЗ позволяет сделать проект европейского хаба под Минском глобальным - эксперт

11 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Концепция СЭЗ позволяет сделать проект европейского хаба под Минском глобальным. Такое мнение высказал в эфире программы "Наши новости" на телеканале ОНТ вице-президент Всемирной федерации свободных экономических зон Фредди Опсомер, сообщает БЕЛТА.

Помимо того, что Фредди Опсомер - один из руководителей Всемирной федерации СЭЗ, он сам является инвестором, у которого есть виды на Беларусь. По задумке бельгийца, участок возле Национального аэропорта "Минск" в перспективе должен стать хабом для европейских компаний, которые намерены занять свое место на новом Шелковом пути. "Я думаю, Беларусь находится в хорошей стартовой точке, я в этом убежден, в первую очередь - за счет расположения на новом Шелковом пути, который соединяет Азию и Европу. Я считаю, Беларусь должна создать настоящий европейский хаб для производства и торговли. И концепция свободных экономических зон сделает этот проект глобальным", - считает эксперт.

Он отметил, что для привлечения потенциальных инвесторов нужен ряд факторов. "Вы должны понять, что наднациональные компании не смотрят только на одну страну. Оказавшись в этом пространстве, они могут рассматривать Польшу, Литву, Беларусь. Для них главное - бизнес-среда. Речь не о наличии земли: хороший кусок земли можно найти везде. Речь об условиях работы, исследованиях, которые проводят в стране, качестве жизни. Важно, способны ли люди коммуницировать на английском, немецком или французском. То есть, это комплекс факторов: компании хотят найти плодородную почву для бизнеса", - сказал вице-президент Всемирной федерации свободных экономических зон.

По его словам, интерес к Беларуси со стороны европейских компаний эксперты оценивают высоко, поэтому проект хаба под Минском может быть реализован в течение нескольких лет.-0-